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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3966396739683969

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:45

В роли спасателя валютного межбанка сегодня выступил НАК "Нафтогаз". Казначеи рассказали, что именно он вышел продавать валюту через госбанки, когда цена доллара достигла максимума. Точных объем его продаж не уточнили, а сообщили лишь, что речь шла о десятках миллионов долларов.

С одной стороны, это успокаивает любителей гривны: есть долларовый запас, который подключают, когда нужно ее поддержать. Но с другой - стало ясно, что "дыры в бюджете" в феврале решили латать за счет прибыли "Нафтогаза", а не за счет растущей экономики, которую обещало правительство. Страна будет проедать валюту, полученную за транзит российского газа и в рамках выплат "Газпрома" по стокгольмскому арбитражу. Этими долларами спасали бюджет в декабре 2019 года и этими же пришлось воспользоваться сейчас.

Причем, нынешний расход нафтогазовской валюты не такой выгодный для правительства, как под закрытие 2019-го. Ведь тогда валюту НАКа на межбанке выкупал главным образом Нацбанк. То есть она поступала в золотовалютные резервы НБУ, а затем расходовалась Минфином на выплаты по госдолгу. Бюджетный круг замыкался на государстве, и еще можно было говорить о хозяйском использовании государственной валюты.

А теперь совершенно другая история. Нацбанка сегодня на межбанке не было, и валюты он не купил. Она снова досталась Ситибанку и его коллегам. Значит будет использоваться либо иностранцами, которые выводят свои капиталы из ОВГЗ (из Украины), и отправляют их на родину, а также нашими импортерами, которые сейчас нуждаются в долларе. Единственное, что утешает - это объем сделок, который остается не очень большим. Сегодня на межбанке совершили сделок на $130-140 млн.

"Нафтогаз" стал единственной действенной силой, которая позволила откатить безналичный курс с 24,68 грн/$ на 24,61 грн/$.

"Наши экспортеры продавали немного валюты. И из-за выплат по НДС, и из-за тренда на рост курса. Госбанки же помогли сбалансировать рынок", - отметил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Главный вопрос сегодняшнего дня - как долго "Нафтогаз" продолжит заливать межбанк долларом. Все понимают, что это будет зависеть от размера "дыры" в госбюджете, но, к тому же, это будет определять уровень защиты гривны. Отката курс ей пока никто не прогнозирует, единственное на то надеются - на медленную девальвацию. Завтра ждут подорожания доллара еще на 4 копейки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46

  somilitark написав:...правда к вечеру говорят приёмы выдохлись и откатили немного,но всё равно для меня это уже дорого,а для ХАЧЕЛЬЩИКОВ сионистов унизительно мало.
Ну как говорится на базаре всегда два дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить,а истина где-то около 24.50-60 на момент)))

смотрю, который день ты активно готовишься развернуть флюгер.
мастерство не пропьёшь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:50

  vladus17 написав:
  Qwerty написав:Євро валиться, зате росте золото... Вже 1638,55.... Шалено росте!!! Прийшов його час! Хтось озолотиться в буквальному смислі!

Озолотились виртуально. Не забудьте еще надо найти кому продать по такой цене))

Тобто Міняйло по долару з телефонами, то продати їм можна, а ті ж оголошення куплю золото з телефонами з вказаними в окремих випадках банками, то не серйозно?! А ювеліри вже пропали як клас в Україні?! Ось зараз бачу оголошення з Одеси «Куплю 800 грамів по 53 долари за грам» це хтось балується чи дуркує?! В чому проблема продати?! Та ще й при рості! Станом на зараз 1650,65.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:00

Qwerty
результаты обмена "по-телефону" регулярно отсвечивают в криминальных хрониках.
вы реально готовы отвезти кило металла для его обмена в машине на пять пачек долларов?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:01

Qwerty
результаты обмена "по-телефону" регулярно отсвечивают в криминальных хрониках.
вы реально готовы отвезти кило металла для его обмена в машине на пять пачек долларов?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:09

Qwerty
результаты обмена "по-телефону" регулярно отсвечивают в криминальных хрониках.
вы реально готовы отвезти кило металла для его обмена в машине на пять пачек долларов?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 3966396739683969
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