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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:05
Размещение ОФЗ оказалось самым слабым с апреля
Министерство финансов россии в среду разместило минимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) с апреля 2019 года. В ходе аукциона без лимитов размещения ведомство при премии в 7 базисных пункта смогло продать классические ОФЗ-ПД 26229 с погашением 12/11/25 лишь на 9.08 млрд рублей, при этом спрос составил только 13.3 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 5.84%.
Участники рынка в настоящее время проявляют сдержанный интерес к российскому госдолгу, учитывая общий спад аппетита к риску и активам развивающихся рынков на фоне эпидемии коронавируса, усиление давления на рубль и консенсус об ограниченности потенциала снижения ставок в россии.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:20
juristkostya написав: freeze написав:
Гончарук обычный зиц-председатель Фунт, ничего не решает, работает сегодня в качестве громоотвода и собирателя негативного рейтинга.
Это было бы неплохо, если б он проводил болезненные, но необходимые реформы. Ну, как при Яценюке коммунальные тарифы подтянули к реальной себестоимости.
А этот что полезного продвинул ?
Спорно. Первый отжим тарифами пересичного вызвал волну миграции трудоспособного населения.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41
freeze написав: matroSkin написав:
"Інша загроза – щедра компенсація ексвласникам, про це заявив голова правління банку Петро Крумханзл, пише The Financial Times."
Все хотят радостно раскулачить очередного олигарха, и никто даже не обсуждает тему, законно забрали частную собственность, или нет.
Банк - весьма специфическая частная собственность.
От действий банка такого масштаба зависит судьба частной собственности миллионов физических и юридических лиц.
Чому бідний? - Тому що дурний
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