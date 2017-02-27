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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3967396839693970

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:05

ничего не напоминает?

Размещение ОФЗ оказалось самым слабым с апреля
Министерство финансов россии в среду разместило минимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) с апреля 2019 года. В ходе аукциона без лимитов размещения ведомство при премии в 7 базисных пункта смогло продать классические ОФЗ-ПД 26229 с погашением 12/11/25 лишь на 9.08 млрд рублей, при этом спрос составил только 13.3 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 5.84%.
Участники рынка в настоящее время проявляют сдержанный интерес к российскому госдолгу, учитывая общий спад аппетита к риску и активам развивающихся рынков на фоне эпидемии коронавируса, усиление давления на рубль и консенсус об ограниченности потенциала снижения ставок в россии.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:20

  juristkostya написав:
  freeze написав:Гончарук обычный зиц-председатель Фунт, ничего не решает, работает сегодня в качестве громоотвода и собирателя негативного рейтинга.

Это было бы неплохо, если б он проводил болезненные, но необходимые реформы. Ну, как при Яценюке коммунальные тарифы подтянули к реальной себестоимости.
А этот что полезного продвинул ?

Спорно. Первый отжим тарифами пересичного вызвал волну миграции трудоспособного населения.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41

  freeze написав:
  matroSkin написав:"Інша загроза – щедра компенсація ексвласникам, про це заявив голова правління банку Петро Крумханзл, пише The Financial Times."
Все хотят радостно раскулачить очередного олигарха, и никто даже не обсуждает тему, законно забрали частную собственность, или нет.

Банк - весьма специфическая частная собственность.
От действий банка такого масштаба зависит судьба частной собственности миллионов физических и юридических лиц.
Чому бідний? - Тому що дурний
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  #<1 ... 3967396839693970
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