Додано: Сер 26 лют, 2020 22:54

Да, действительно кровавому кровосисе и яростному противнику евроинтеграции Азирову удалось собрать тогда блестящий состав кабмина )))

Министр экономики стал Президентом, два вице-премьера борются через какое-то время за звание Премьера обновлённой Украины.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.