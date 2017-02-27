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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:05
Размещение ОФЗ оказалось самым слабым с апреля
Министерство финансов россии в среду разместило минимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) с апреля 2019 года. В ходе аукциона без лимитов размещения ведомство при премии в 7 базисных пункта смогло продать классические ОФЗ-ПД 26229 с погашением 12/11/25 лишь на 9.08 млрд рублей, при этом спрос составил только 13.3 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 5.84%.
Участники рынка в настоящее время проявляют сдержанный интерес к российскому госдолгу, учитывая общий спад аппетита к риску и активам развивающихся рынков на фоне эпидемии коронавируса, усиление давления на рубль и консенсус об ограниченности потенциала снижения ставок в россии.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:20
juristkostya написав: freeze написав:
Гончарук обычный зиц-председатель Фунт, ничего не решает, работает сегодня в качестве громоотвода и собирателя негативного рейтинга.
Это было бы неплохо, если б он проводил болезненные, но необходимые реформы. Ну, как при Яценюке коммунальные тарифы подтянули к реальной себестоимости.
А этот что полезного продвинул ?
Спорно. Первый отжим тарифами пересичного вызвал волну миграции трудоспособного населения.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:41
freeze написав: matroSkin написав:
"Інша загроза – щедра компенсація ексвласникам, про це заявив голова правління банку Петро Крумханзл, пише The Financial Times."
Все хотят радостно раскулачить очередного олигарха, и никто даже не обсуждает тему, законно забрали частную собственность, или нет.
Банк - весьма специфическая частная собственность.
От действий банка такого масштаба зависит судьба частной собственности миллионов физических и юридических лиц.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Starikan
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:46
Starikan написав: freeze написав: matroSkin написав:
"Інша загроза – щедра компенсація ексвласникам, про це заявив голова правління банку Петро Крумханзл, пише The Financial Times."
Все хотят радостно раскулачить очередного олигарха, и никто даже не обсуждает тему, законно забрали частную собственность, или нет.
Банк - весьма специфическая частная собственность.
От действий банка такого масштаба зависит судьба частной собственности миллионов физических и юридических лиц.
Тогда надо запрещать частные банки, если придёт очередной Петро Ленин во главе государства и решит, что во благо чего-то надо частный банк экспроприировать.
Если есть какие-то проблемы, да хоть сделайте по-человечески, с соблюдением законодательства, а не согласуясь с революционной целесообразностью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:54
Да, действительно кровавому кровосисе и яростному противнику евроинтеграции Азирову удалось собрать тогда блестящий состав кабмина )))
Министр экономики стал Президентом, два вице-премьера борются через какое-то время за звание Премьера обновлённой Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:56
Фриз. Ну кто забрал? Кровожадный барыга? Они ж сами прибежали в НБУ - спасайте, изучите вопрос
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lejko_vit
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:57
Starikan написав:
От действий банка такого масштаба зависит судьба частной собственности миллионов физических и юридических лиц.
НБУ молча десятилетиями наблюдал за вакханалией в банковской системе,Приват был самым наглым и большим,куча помоек действовали не менее дерзко,но уступали по размеру,да это было зло,надо было пресекать на корню этот схематоз и явную кэптивность.
Но что делали потом,это вообще не лезет ни в какие рамки,такой же наглый деребан,святые дерзкие помойки платинум и михайловский откровенно работают как пирамиды,но в этот момент режут ещё живых и перспективных.
А теперь исполнители в ландонах, и ни к никому нет вопросов.
Нужно начинать с главенства закона,тогда не будет таких вопросов,правильно ли беспредельщики отжали награбленное или не правильно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:00
juristkostya написав:
Ну, как при Яценюке коммунальные тарифы подтянули к реальной себестоимости.
У монопольных услуг нет реальной себестоимости, потому что нет оптимизации затрат.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:00
lejko_vit написав:
Фриз. Ну кто забрал? Кровожадный барыга? Они ж сами прибежали в НБУ - спасайте, изучите вопрос
Пусть суды изучают, откуда я знаю как на самом деле было. Можно верить тут на слово Гонтаревой, Порошенко или Коломойскому, нельзя верить.
Было бы по закону все сидели по будкам и молчали, имхо.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 26 лют, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:00
Сомик. Ещё один про главенство закона рассказывает. Ни кто приват не отжимал, ни несите чушь
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lejko_vit
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