Додано: Сер 26 лют, 2020 23:31

Corpocrator написав: Сорри за офтоп.



Хороший журналистский материал прл b2b jewelry, было интересно про подноготную пирамиды узнать



https://finance.liga.net/personal/artic ... krasheniya Сорри за офтоп.Хороший журналистский материал прл b2b jewelry, было интересно про подноготную пирамиды узнать

Давно эта грязь лезет со всех щелей, понятно что пирамида, все дела и начинания мавроди живее его оказались.Но я всё равно не могу понять их схему, как они прокручивают тему с продажей ювелирки с кешбэком выше стоимости самой ювелирки.Вот смотрите: покупаем что то у них допустим за 100$, а кешбэк с этой покупки 120$. Они планируют не дожить до того момента, когда наступит время платить мне кэшбэк, или там золото - не золотое, или цена этой ювелирки далеко не рыночная у них и + к этому фактор с не дожить сработает ?Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь