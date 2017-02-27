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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3969397039713972>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:02

  lejko_vit написав:Ещё один про главенство закона рассказывает. Ни кто приват не отжимал, ни несите чушь


Это вы в курсе всего, откуда инфа ? Мне нравятся всезнайки самоуверенные )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:03

  freeze написав:
  lejko_vit написав:Фриз. Ну кто забрал? Кровожадный барыга? Они ж сами прибежали в НБУ - спасайте, изучите вопрос


Пусть суды изучают, откуда я знаю как на самом деле было. Можно верить тут на слово Гонтаревой, Порошенко или Коломойскому, нельзя верить.
Было бы по закону все сидели по будкам и молчали, имхо.

Так при барыге сидели и молчали, а теперь все карты в руки...
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:09

Surfer
1. Ті розрахунки НБУ (в 86 млрд.$ готівки) шляхом сумування приходу валюти за період з 1995 року, м'яко кажучи, дивні (вивезення валюти не враховується).
Є консервативна методика (також дещо сумнівна: збільшення депозитів у гривні не означає що готівкові долари починають випаровуватись), по якій рахують співвідношення готівкової маси гривня/долар як співвідношення між депозитами в гривні/доларі відповідно. По ній десь 11 мільярдів баксів виходить і, враховуючи, що на депозитах десь 18 млрд.$, цифра виглядає заниженою. Але сумніваюсь, що більше 30 нашкребемо.
2. Ющенко, звичайно, "професіонал" в банківській сфері. З професійних досягнень: розвал банку "Україна" (ну, це він зробив не один, а разом із цілою командою професіоналів, в т.ч. Мітюковим, Гетьманом, Плющем), гіперінфляція і т.п. Про "царювання" промовчимо.
До речі, згадав цікаву історію (все нове - давно забуте старе :)) - в 1996-1997 роках відбувалася скупка іноземними банками українських ОВДП (дохідність по ним тоді була 50-100%). І от, скажімо, Merrill Lynch продавав валюту через підконтрольний Ющенку "Перший інвестиційний банк", купував ОВГЗ, отримував фантастичний дохід у відсотках, а як страховку НБУ забезпечив йому форвардний контракт на купівлю валюти по фіксваному курсу. :mrgreen:
3. Коли ми говоримо про обсяг валюти на руках у населення, не забувайте, що мова йде про ГОТІВКОВУ валюту (і депозити в банках до неї не входять). Вона нерівномірно розподілена серед населення, в дітей її, імовірно, немає. Також малоймовірно, що вона є в багатьох пенсіонерів. А те, що людина мільйонер, не означає що вона тримає всі свої гроші в готівці (хто б міг подумати, виявляється, в Україні як мінімум 40 000 місць, куди можна приїхати за мільйоном баксів налом - треба перекваліфіковуватися на домушніка).
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:09

  lejko_vit написав:Сомик. Ещё один про главенство закона рассказывает. Ни кто приват не отжимал, ни несите чушь

Классический рейдерский захват.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:15

  somilitark написав:...а так да,хочется тракторов на полях...

не удержишь тракторами спекулятивный капитал, если он пойдёт парковаться домой.
что деревянный, что злотый - проигрывают, последний за месяц 5%, а тут - трактора...

зы. вопрос даже не в том, где будет остановка. вопрос в том, какие банки лягут первыми/вторыми и по какому курсу ФГВ станет 200к считать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:25

  lejko_vit написав:Сомик. Ещё один про главенство закона рассказывает. Ни кто приват не отжимал, ни несите чушь

здесь проблема ментальная.
человек, к примеру, на 100% категорически против Петра. и все действия при Петре оцениваются соответственно.
даже если второй стороной есть бородатый гражданин с тройным гражданством.
и человек забывает, что сам бородатый класть хотел с прибором на любую собственность и всегда отжимал то, что ему было нужно.
грабил и грабит гос.предприятия.
грабил средства вкладчиков банка с долей 20% через необеспеченное кредитование связанных лиц.
крутил-вертел судами, покупая судей оптом.
а теперь приходит и говорит: давайте будем разбираться по-закону.
и суд, которому тут никто не верит и на 1%, установит "законность".
а человек потом и скажет: мы живём в правовом государстве, решение суда есть, что-то не нравится - несите другое.

потому и говорю, тут ментальная проблема.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:31

  Yuri_T написав:а человек потом и скажет: мы живём в правовом государстве, решение суда есть, что-то не нравится - несите другое.

потому и говорю, тут ментальная проблема.


Процесс Грабь награбленное должен когда-то и кто-то остановить, иначе это будет продолжать вечно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:31

  Corpocrator написав:Сорри за офтоп.

Хороший журналистский материал прл b2b jewelry, было интересно про подноготную пирамиды узнать

https://finance.liga.net/personal/artic ... krasheniya



Давно эта грязь лезет со всех щелей, понятно что пирамида, все дела и начинания мавроди живее его оказались.
Но я всё равно не могу понять их схему, как они прокручивают тему с продажей ювелирки с кешбэком выше стоимости самой ювелирки.
Вот смотрите: покупаем что то у них допустим за 100$, а кешбэк с этой покупки 120$. Они планируют не дожить до того момента, когда наступит время платить мне кэшбэк :mrgreen: :mrgreen: , или там золото - не золотое, или цена этой ювелирки далеко не рыночная у них и + к этому фактор с не дожить сработает ?

Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь :roll: :roll:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:37

  Igor3777 написав:Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь


По моему какое-то время назад, в нулевых, у нас уже была ровно точно такая же история, только вместо ювелирки продавали автомобили. Тогда силовые органы просто прихлопнули пирамиду, а сейчас видимо в доле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:46

  freeze написав:
  Yuri_T написав:а человек потом и скажет: мы живём в правовом государстве, решение суда есть, что-то не нравится - несите другое.

потому и говорю, тут ментальная проблема.


Процесс Грабь награбленное должен когда-то и кто-то остановить, иначе это будет продолжать вечно.

с этим спорить сложно. в целом.
но в частности - не могу согласиться.
и вот почему.
помните, были аудиторы, которые давали анализ кредитов связанным лицам. и бородатый, находясь в изгнании, несколько лет всеми возможными способами пытался запретить их деятельность и запретить использовать их выводы при принятии решений.
государство именно в том, чтобы такую "собственность" считать специфической и иметь инструментарий отодвигать собственников с пляжа.
что сделал шоколадный барыга? отодвинул от банка с долей 20% мажоров и оставил контору в гос.собственности.
а что делали (и делают) добрые ребята типа комсомольца, рыжего, пинчука, бени и т.д.? присваивали.
почитайте материалы лондонского суда между пинчуком и беней относительно разборок за один украинский актив. они там делили сотни миллионов долларов дивидендов от его работы. и посмотрите официальный финансовый результат этого комбината и его платежи в бюджет.

это неоперабельная опухоль. к сожалению. и у меня не осталось рецептов. всё бесполезно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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