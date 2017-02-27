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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3969397039713972

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:51

  Igor3777 написав:
  Corpocrator написав:Сорри за офтоп.

Хороший журналистский материал прл b2b jewelry, было интересно про подноготную пирамиды узнать

https://finance.liga.net/personal/artic ... krasheniya



Давно эта грязь лезет со всех щелей, понятно что пирамида, все дела и начинания мавроди живее его оказались.
Но я всё равно не могу понять их схему, как они прокручивают тему с продажей ювелирки с кешбэком выше стоимости самой ювелирки.
Вот смотрите: покупаем что то у них допустим за 100$, а кешбэк с этой покупки 120$. Они планируют не дожить до того момента, когда наступит время платить мне кэшбэк :mrgreen: :mrgreen: , или там золото - не золотое, или цена этой ювелирки далеко не рыночная у них и + к этому фактор с не дожить сработает ?

Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь :roll: :roll:

Элементарно, Долярчик вносит 100$ ему можно 3 месяца каждую неделю возвращать по 8$ из его же денег, он писяет кипятком от заработка и приводит ещё всю свою семью. Пирамида растёт, все счастливы.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:03

  freeze написав:
  Igor3777 написав:Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь


По моему какое-то время назад, в нулевых, у нас уже была ровно точно такая же история, только вместо ювелирки продавали автомобили. Тогда силовые органы просто прихлопнули пирамиду, а сейчас видимо в доле.


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  #<1 ... 3969397039713972
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