Давно эта грязь лезет со всех щелей, понятно что пирамида, все дела и начинания мавроди живее его оказались. Но я всё равно не могу понять их схему, как они прокручивают тему с продажей ювелирки с кешбэком выше стоимости самой ювелирки. Вот смотрите: покупаем что то у них допустим за 100$, а кешбэк с этой покупки 120$. Они планируют не дожить до того момента, когда наступит время платить мне кэшбэк , или там золото - не золотое, или цена этой ювелирки далеко не рыночная у них и + к этому фактор с не дожить сработает ?
Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь
Элементарно, Долярчик вносит 100$ ему можно 3 месяца каждую неделю возвращать по 8$ из его же денег, он писяет кипятком от заработка и приводит ещё всю свою семью. Пирамида растёт, все счастливы.
Igor3777 написав:Расскажите, кто в разбирался уже, как с бумагой намахивают всё ясно/понятно, а здесь что то сразу и не поймёшь
По моему какое-то время назад, в нулевых, у нас уже была ровно точно такая же история, только вместо ювелирки продавали автомобили. Тогда силовые органы просто прихлопнули пирамиду, а сейчас видимо в доле.