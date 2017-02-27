Додано: Вів 03 бер, 2020 22:27

Регулятор активно продавал доллар, и курс его сделок не имел ничего общего с рынком. Когда межбанк оказался в районе 25,05-25,07 грн/$, Национальный банк вышел продавать американскую валюту по 24,98 грн/$. Это произошло после 15 часов, то есть на финише торгов. Сильно ниже текущих котировок. На этом уровне из золотовалютных резервов НБУ было продано $50 млн. В убыток Нацбанку и Украине. Только благодаря этому итоговые котировки межбанка оказались в районе 24,96-24,98 грн/$.



"Нацбанковский ценник и близко не рыночный. Если бы еще поставил 25,05 грн/$ - куда ни шло. А вот 24,98 грн/$ - совсем далеко от сегодняшнего межбанка. Очень похоже на старый-добрый договорняк, который мы имели раньше, и ничего близкого с пафосными речами Чурия о рыночных сделках. Хорошо, если Нацбанк и иностранцы вышли на какую-то договоренность за эти 24,98 грн/$. Например, что межбанк не будут сильно обваливать. И совсем плохо, если речь о личных обещаниях конкретным топ-менеджерам НБУ и их финансовой заинтересованности в таких интервенциях. Как оно на самом деле - вряд ли узнаем", - сказал "Стране" заместитель председателя правления одного из банков на условиях анонимности.



Точно известно, что главными продавцами доллара на межбанке сегодня были наши экспортеры и НБУ, а ключевым покупателем стал Ситибанк. Именно тот Ситибанк, который активно раскупал валюту вчера и в пятницу. Общий объем сделок на безналичном рынке сегодня оценили где-то в $250 млн.



Ситибанк - главный проводник иностранных скупщиков украинских гособлигаций. Он заводил капиталы нерезидентов, когда они раскупали наши ОВГЗ, и он же сейчас помогает им выводить средства из бумаг. Причем не только после погашений старых выпусков Минфинов, но и после распродажи долговых бумаг на вторичном рынке. То есть ему нужно сначала сбросить облигации, а затем перевести полученную гривню в доллар под вывод из Украины.



Сумма завтрашнего погашения составит 4,2 млрд грн, а объем сегодняшнего размещения гривневых бумаг - лишь 1 млрд грн. Крупная сумма гривны не перевложена. Еще Минфин полностью разместил выпуск ОВГЗ на €200 млн, но это было валютное размещение, которое, говорят, разобрали наши банки.

Востаннє редагувалось Moneta в Вів 03 бер, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.