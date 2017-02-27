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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:26
Дед Мороз написав: Вкладчик1234 написав:
Рубль начал "отвоёвывать позиции".
Значит и гривна перестанет падать.
25-25.10 - это локальный потолок
Не нужно коррелировать рубль и гривну.Рубль за последний месяц упал по отношению к доллару на 10%.Гривна практически стояла на месте.И движения по форексу ещё впереди.
Плюс сегодняшнее укрепление рубля - это реакция на подорожане нефти. А это связано с внутренним решением OPEC, а не органическим выздоровлением рынков
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 03 бер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:27
Регулятор активно продавал доллар, и курс его сделок не имел ничего общего с рынком. Когда межбанк оказался в районе 25,05-25,07 грн/$, Национальный банк вышел продавать американскую валюту по 24,98 грн/$. Это произошло после 15 часов, то есть на финише торгов. Сильно ниже текущих котировок. На этом уровне из золотовалютных резервов НБУ было продано $50 млн. В убыток Нацбанку и Украине. Только благодаря этому итоговые котировки межбанка оказались в районе 24,96-24,98 грн/$.
"Нацбанковский ценник и близко не рыночный. Если бы еще поставил 25,05 грн/$ - куда ни шло. А вот 24,98 грн/$ - совсем далеко от сегодняшнего межбанка. Очень похоже на старый-добрый договорняк, который мы имели раньше, и ничего близкого с пафосными речами Чурия о рыночных сделках. Хорошо, если Нацбанк и иностранцы вышли на какую-то договоренность за эти 24,98 грн/$. Например, что межбанк не будут сильно обваливать. И совсем плохо, если речь о личных обещаниях конкретным топ-менеджерам НБУ и их финансовой заинтересованности в таких интервенциях. Как оно на самом деле - вряд ли узнаем", - сказал "Стране" заместитель председателя правления одного из банков на условиях анонимности.
Точно известно, что главными продавцами доллара на межбанке сегодня были наши экспортеры и НБУ, а ключевым покупателем стал Ситибанк. Именно тот Ситибанк, который активно раскупал валюту вчера и в пятницу. Общий объем сделок на безналичном рынке сегодня оценили где-то в $250 млн.
Ситибанк - главный проводник иностранных скупщиков украинских гособлигаций. Он заводил капиталы нерезидентов, когда они раскупали наши ОВГЗ, и он же сейчас помогает им выводить средства из бумаг. Причем не только после погашений старых выпусков Минфинов, но и после распродажи долговых бумаг на вторичном рынке. То есть ему нужно сначала сбросить облигации, а затем перевести полученную гривню в доллар под вывод из Украины.
Сумма завтрашнего погашения составит 4,2 млрд грн, а объем сегодняшнего размещения гривневых бумаг - лишь 1 млрд грн. Крупная сумма гривны не перевложена. Еще Минфин полностью разместил выпуск ОВГЗ на €200 млн, но это было валютное размещение, которое, говорят, разобрали наши банки.
Востаннє редагувалось Moneta
в Вів 03 бер, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:27
ihorsic написав: Игорь Алексеевич написав: lubarec написав:Игорь Алексеевич
Дешевле получится в $$$.
оставил на ремонт в грн. думал пронесёт
придётся завтра в эпицентре скупить всё на перед
А кредиткой что взападло пользоваться???
там уже всё скушал магазин
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:34
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 03 бер, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:51
Член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик заявил о том, что замена правительства в Украине проходит в "самой тяжелой обстановке на мировых рынках за последние лет 10".
Сульжик отметил: "Не хочу особенно комментировать "Варфоломеевский День" запланированный на завтра в правительстве Украины, просто хочу сказать что время получилось крайне неудачным - самые тяжелые дни на мировых рынках за последние лет 10.
Так же, крайне волнует что не удается закончить переговоры с МВФ. Неужели интересы тех, кто вывели миллиарды гривен из принадлежащих им банков выше интересов простых граждан Украины?
Инвесторы внимательно следят за переговорами с МВФ.
"Украинская весна" и период того что нам доверяют инвесторы может закончиться, так толком и не начавшись. Последний аукцион ОВГЗ показал, что инвесторы уже не готовы больше давать нам в долг по 10% годовых - разместили всего на 200 млн гривен 7 летних бондов, по сравнению с 4 миллиардами месяц ранее. Несколько плохих новостей, самой главной из которых может оказаться срыв программы МВФ, могут заставить инвесторов "побежать на выход". И в этой давке растопчут и гривну, и процентные ставки в стране.
Инвесторы молчат - за них коллективно говорит МВФ. Но если кто то надеется, что МВФ уйдет, а инвестиции останутся - это ошибка.
Как профессионалу, мне абсолютно непонятно как люди принимающие решения и декларирующие желание привлекать в страну инвестиции могут не понимать этого".
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komp
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:57
komp написав:
Член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик заявил о том, что замена правительства в Украине проходит в "самой тяжелой обстановке на мировых рынках за последние лет 10".
Сульжик отметил: "Не хочу особенно комментировать "Варфоломеевский День" запланированный на завтра в правительстве Украины, просто хочу сказать что время получилось крайне неудачным - самые тяжелые дни на мировых рынках за последние лет 10.
Так же, крайне волнует что не удается закончить переговоры с МВФ. Неужели интересы тех, кто вывели миллиарды гривен из принадлежащих им банков выше интересов простых граждан Украины?
Инвесторы внимательно следят за переговорами с МВФ.
"Украинская весна" и период того что нам доверяют инвесторы может закончиться, так толком и не начавшись. Последний аукцион ОВГЗ показал, что инвесторы уже не готовы больше давать нам в долг по 10% годовых - разместили всего на 200 млн гривен 7 летних бондов, по сравнению с 4 миллиардами месяц ранее. Несколько плохих новостей, самой главной из которых может оказаться срыв программы МВФ, могут заставить инвесторов "побежать на выход". И в этой давке растопчут и гривну, и процентные ставки в стране.
Инвесторы молчат - за них коллективно говорит МВФ. Но если кто то надеется, что МВФ уйдет, а инвестиции останутся - это ошибка.
Как профессионалу, мне абсолютно непонятно как люди принимающие решения и декларирующие желание привлекать в страну инвестиции могут не понимать этого".
Никак не привыкну, что валютных и биржевых спекулянтов у нас называют инвесторами.
Раньше инвесторами называли тех, кто построил предприятие, порт, элеватор, аэропорт и продолжают работать и платить налоги.
А тут новые "инвесторы" забежали, срубили проценты и бегом на выход. Правильнее таковых называть кредиторами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:58
Сибарит написав:Realist
Начнем с того, что источник все же условно надежный.
Если информация соответствует действительности, игра на повышение - только один из возможных вариантов. Не исключено, хоть и не слишком вероятно, что просто спасали крупного клиента, который слишком поздно вспомнил, что у него горит контракт (слишком поздно на счет пришла гривна).
Не знаю, о каком источнике вы говорите, но Сити вчера и сегодня не играет на повышение, а выполняет клиентские заявки. И есть подозрение, что некоторые клиенты - это "наши", зашедшие через офшоры. Решили выйти немного раньше срока.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:14
wolf1 написав: twin написав: wolf1 написав:
Цікаво-рижик сьогодні буде підпригувати? Чекаємо.
Нєа, просто пнуть ногою з даху))
Мимо. Таки рижик був сьогодні... І не з даху,а на дах.
Ви про існування інших графіків не знаєте?)
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:22
Sinbad777 написав:freeze
Интересно чем Дубилет не угодил, толковый парень. Его бы папу в НБУ.
адекватный человек не пойдет работать в такую команду.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:37
juristkostya написав: Sinbad777 написав:freeze
Интересно чем Дубилет не угодил, толковый парень. Его бы папу в НБУ.
адекватный человек не пойдет работать в такую команду.
Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?
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