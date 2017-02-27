|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:42
Expert100500 написав: juristkostya написав: Sinbad777 написав:freeze
Интересно чем Дубилет не угодил, толковый парень. Его бы папу в НБУ.
адекватный человек не пойдет работать в такую команду.
Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?
Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15497
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3985 раз.
- Подякували: 6164 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:47
freeze написав: Expert100500 написав: juristkostya написав:
адекватный человек не пойдет работать в такую команду.
Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?
Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
Ефективно він би працював, якби не перукарню закривав і папірці в електронний обіг переводив, а якби почав колупати олігархію. Ну і плюс він же бачив хто навколо і що твориться, але мовчав...
-
Expert100500
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:57
Expert100500 написав:Ефективно він би працював, якби не перукарню закривав і папірці в електронний обіг переводив, а якби почав колупати олігархію. Ну і плюс він же бачив хто навколо і що твориться, але мовчав...
Министр кабинета министров это не генпрокурор и не НАБУ, и не президент, и не премьер, у него свои должностные обязанности, и именно электронный документооборот в том числе это его обязанность. А колупать олигархию должны люди, которым это вменено по должности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15497
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3985 раз.
- Подякували: 6164 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:58
Dow Jones обвалился на 3% несмотря на снижение ставки ФРС.
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 04 бер, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2217
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:00
freeze написав: Expert100500 написав: juristkostya написав:
адекватный человек не пойдет работать в такую команду.
Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?
Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
ещё раз: адекватный человек просто обязан понимать, что гос служба в министерской должности - это в первую очередь аппаратная работа. Это зависимость от системы чуть более, чем полная.
Этот не понимал.
Значит, он неадекватен миру, в котором живёт. Можно считать его мечтателем, идеалистом, свидетелем Иеговы и т.п., это не меняет сути.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:07
freeze написав:
Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
Единственную задачу, перепись населения, так зафакапил, что долго еще ржать над ним все бедет.
-
shramko82
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 01.11.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:08
juristkostya написав:ещё раз: адекватный человек просто обязан понимать, что гос служба в министерской должности - это в первую очередь аппаратная работа. Это зависимость от системы чуть более, чем полная.
Этот не понимал.
Значит, он неадекватен миру, в котором живёт. Можно считать его мечтателем, идеалистом, свидетелем Иеговы и т.п., это не меняет сути.
Илон Маск тоже не адекват, мечтатель и идеалист. И что ?
Дубилет явно поднял свою значимость и ценность для будущего работодателя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15497
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3985 раз.
- Подякували: 6164 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Сер 04 бер, 2020 02:31
freeze написав:
Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
І що він зробив? Окрім заяв на кшталт "ми запустили електронні лікарняні", які насправді запустила Супрун ще в минулому році?..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6815
|1518856
|
Вів 03 бер, 2020 18:55
ЛОБ
|
|16959
|2130647
|
Пон 02 бер, 2020 16:43
Zebra
|
|31
|1075
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|