RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4033403440354036

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 336
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
62
25.51-26
9%
30
выше 26
18%
60
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:42

  Expert100500 написав:
  juristkostya написав:
  Sinbad777 написав:freeze

Интересно чем Дубилет не угодил, толковый парень. Его бы папу в НБУ.
адекватный человек не пойдет работать в такую команду.


Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?


Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3985 раз.
Подякували: 6164 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:47

  freeze написав:
  Expert100500 написав:
  juristkostya написав:адекватный человек не пойдет работать в такую команду.


Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?


Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.


Ефективно він би працював, якби не перукарню закривав і папірці в електронний обіг переводив, а якби почав колупати олігархію. Ну і плюс він же бачив хто навколо і що твориться, але мовчав...
Expert100500
 
Повідомлень: 31
З нами з: 31.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Expert100500 написав:Ефективно він би працював, якби не перукарню закривав і папірці в електронний обіг переводив, а якби почав колупати олігархію. Ну і плюс він же бачив хто навколо і що твориться, але мовчав...


Министр кабинета министров это не генпрокурор и не НАБУ, и не президент, и не премьер, у него свои должностные обязанности, и именно электронный документооборот в том числе это его обязанность. А колупать олигархию должны люди, которым это вменено по должности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3985 раз.
Подякували: 6164 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:58

Dow Jones обвалился на 3% несмотря на снижение ставки ФРС.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 04 бер, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 26.06.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:00

  freeze написав:
  Expert100500 написав:
  juristkostya написав:адекватный человек не пойдет работать в такую команду.


Дубілет мав чудове резюме технаря-інноватора(Приват24, Монобанк) і спаскудив його кількома місяцями роботи серед корупціонерів та невдах. Задля чого питається?


Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.
ещё раз: адекватный человек просто обязан понимать, что гос служба в министерской должности - это в первую очередь аппаратная работа. Это зависимость от системы чуть более, чем полная.

Этот не понимал.
Значит, он неадекватен миру, в котором живёт. Можно считать его мечтателем, идеалистом, свидетелем Иеговы и т.п., это не меняет сути.
juristkostya
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:07

  freeze написав:
Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.


Единственную задачу, перепись населения, так зафакапил, что долго еще ржать над ним все бедет.
shramko82
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 01.11.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:ещё раз: адекватный человек просто обязан понимать, что гос служба в министерской должности - это в первую очередь аппаратная работа. Это зависимость от системы чуть более, чем полная.

Этот не понимал.
Значит, он неадекватен миру, в котором живёт. Можно считать его мечтателем, идеалистом, свидетелем Иеговы и т.п., это не меняет сути.


Илон Маск тоже не адекват, мечтатель и идеалист. И что ?
Дубилет явно поднял свою значимость и ценность для будущего работодателя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3985 раз.
Подякували: 6164 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 02:31

  freeze написав:Чем Дубилет себя спаскудив ? Эффективно работал, единственный министр, который себе премии не выписывал. Наоборот, имхо, поднял своё реноме.


І що він зробив? Окрім заяв на кшталт "ми запустили електронні лікарняні", які насправді запустила Супрун ще в минулому році?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 19.02.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4033403440354036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 680, 681, 682
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6815 1518856
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 18:55
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1694, 1695, 1696
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16959 2130647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 16:43
Zebra
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1075
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.