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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4041404240434044

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 339
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
62
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
62
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:40

загон фсе?)
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 04 бер, 2020 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:40

  greenozon написав:дядЯшу зливаюють разом із Маркаровою?

Надеюсь что оба останутся на своих местах!!!!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15

  vladus17 написав:загон фсе?)

"фсё"-это в какую сторону.
"загон" - а был ли мальчик?
сірий
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  #<1 ... 4041404240434044
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