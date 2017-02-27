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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:40
загон фсе?)
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 04 бер, 2020 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 14:40
greenozon написав:
дядЯшу зливаюють разом із Маркаровою?
Надеюсь что оба останутся на своих местах!!!!
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:15
vladus17 написав:
загон фсе?)
"фсё"-это в какую сторону.
"загон" - а был ли мальчик?
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