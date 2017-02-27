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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4049405040514052>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 339
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
62
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
62
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:25

  Qwerty написав:
  fler написав:
  buratinyo написав:Ха-ха. 8 марта это максимум цветы. Коронавирус нужно правильно использовать мужикам.

Ну если Вам надо в ответ максимум "спасибо", то да :wink:

Нє, так нам не треба, тому сьогодні будемо відвідувати ювелірний... Жінки цього варті!

Не старайтесь, дружище. :mrgreen:

fler бесспорно не настолько глупа, чтобы отдаться за кусок золота. Про кусочек золота я даже говорить не стану. :D

Она поддастся только на эксклюзив, получить который за деньги сложно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:А от що буде, якщо раптом Байден виграє???

Бычий гэп по доллару :mrgreen: :mrgreen:

Мне больше интересно когда в ФРС поймут, что перестарались со снижением ставки, что репутация важнее угоды Президенту, что действия направленные на стабилизацию экономики могут наносить больше вреда чем бездействие..... ????
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:39

Забавно читать переобувающихся на лету финансовых экспертов разных банков.
То пару недель назад - для Евро все пропало, это только начало падения, прогнозы ухудшаем...
То сейчас - для Евро все хорошо складывается, прогнозы повышаем...
То есть они даже хуже синоптиков, те на большие промежутки угадывают.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:44

ВОЗ призывает отказаться от наличных, которые могут передавать коронавирус
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... ld-health/
Кстати 2 недели назад, я написал одной фирме, которая в европе деньги печатает небольшую аналитику с предложениями по теме, они забили, теперь получат хороший минус по прибыли...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:47

  vovan_prm написав:
  orest написав:А от що буде, якщо раптом Байден виграє???

Бычий гэп по доллару :mrgreen: :mrgreen:

Мне больше интересно когда в ФРС поймут, что перестарались со снижением ставки, что репутация важнее угоды Президенту, что действия направленные на стабилизацию экономики могут наносить больше вреда чем бездействие..... ????

речь идёт о таких событиях, что гэп по доллару - это ниочём, это полный перекрой мира...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:58

orest
Ну він ж чітко висловився про міцний курс, досягнення минулого кабміну і до чого це призвело) На ті самі граблі не встане, тільки економічно обгрунтований курс, тобто, буде ріст економіки буде зміцнення, а фейкове зміцнення неприпустимо...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:11

  twin написав:orest
Ну він ж чітко висловився про міцний курс, досягнення минулого кабміну і до чого це призвело) На ті самі граблі не встане, тільки економічно обгрунтований курс, тобто, буде ріст економіки буде зміцнення, а фейкове зміцнення неприпустимо...

Економіка не будується за місяць-два чи навіть пів року тим більше КУРСОМ в наших реаліях... Та й не в наших також тільки КУРСОМ.
А пенсії і решта соцвиплати ВЖЕ. Звідки?
Говорити - не мішки носити.
Хочучки і реальність - різні речі.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:22

  orest написав:
  wolf1 написав:Инсайд. Новим прем'єром буде Денис Шмигаль.

Далеко не факт.

Вже факт!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:40

  orest написав:
  twin написав:orest
Ну він ж чітко висловився про міцний курс, досягнення минулого кабміну і до чого це призвело) На ті самі граблі не встане, тільки економічно обгрунтований курс, тобто, буде ріст економіки буде зміцнення, а фейкове зміцнення неприпустимо...


Економіка не будується за місяць-два чи навіть пів року тим більше КУРСОМ в наших реаліях... Та й не в наших також тільки КУРСОМ.
А пенсії і решта соцвиплати ВЖЕ. Звідки?
Говорити - не мішки носити. Хочучки і реальність - різні речі.


євробонди вже оцінили (-1%). завтра почуємо мвф та послів Ж7
окремо варто відзначити, що на 3 чи 4 вакансії в економ. блоці бажаючих поки немає.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:59

Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
komp
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