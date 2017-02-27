Не старайтесь, дружище.
fler бесспорно не настолько глупа, чтобы отдаться за кусок золота. Про кусочек золота я даже говорить не стану.
Она поддастся только на эксклюзив, получить который за деньги сложно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:25
Не старайтесь, дружище.
fler бесспорно не настолько глупа, чтобы отдаться за кусок золота. Про кусочек золота я даже говорить не стану.
Она поддастся только на эксклюзив, получить который за деньги сложно.
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бычий гэп по доллару
Мне больше интересно когда в ФРС поймут, что перестарались со снижением ставки, что репутация важнее угоды Президенту, что действия направленные на стабилизацию экономики могут наносить больше вреда чем бездействие..... ????
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:39
Забавно читать переобувающихся на лету финансовых экспертов разных банков.
То пару недель назад - для Евро все пропало, это только начало падения, прогнозы ухудшаем...
То сейчас - для Евро все хорошо складывается, прогнозы повышаем...
То есть они даже хуже синоптиков, те на большие промежутки угадывают.
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:44
ВОЗ призывает отказаться от наличных, которые могут передавать коронавирус
Кстати 2 недели назад, я написал одной фирме, которая в европе деньги печатает небольшую аналитику с предложениями по теме, они забили, теперь получат хороший минус по прибыли...
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:47
речь идёт о таких событиях, что гэп по доллару - это ниочём, это полный перекрой мира...
Додано: Сер 04 бер, 2020 21:58
orest
Ну він ж чітко висловився про міцний курс, досягнення минулого кабміну і до чого це призвело) На ті самі граблі не встане, тільки економічно обгрунтований курс, тобто, буде ріст економіки буде зміцнення, а фейкове зміцнення неприпустимо...
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:11
Економіка не будується за місяць-два чи навіть пів року тим більше КУРСОМ в наших реаліях... Та й не в наших також тільки КУРСОМ.
А пенсії і решта соцвиплати ВЖЕ. Звідки?
Говорити - не мішки носити.
Хочучки і реальність - різні речі.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:22
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:40
євробонди вже оцінили (-1%). завтра почуємо мвф та послів Ж7
окремо варто відзначити, що на 3 чи 4 вакансії в економ. блоці бажаючих поки немає.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:59
Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
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