komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин. Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин. Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу
Послушай выступление Палицы, певшего дифирамбы новому кабмину и голосовавшего за него со своей групой.
komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин. Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу
Послушай выступление Палицы, певшего дифирамбы новому кабмину и голосовавшего за него со своей групой.
А что Бенины 20 депутатов должны за сохранение соросятника голосовать ? Естественно все вменяемые голосовали против Гончарука, а то все без штанов бы скоро остались с такими провалами. Гончарук на мой взгляд может быть удостоен звания самый непрофессиональный премьер за годы независимости. Даже директор рынка Гройсман был гораздо более грамотным премьером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
orest написав:А от що буде, якщо раптом Байден виграє???
Бычий гэп по доллару
Мне больше интересно когда в ФРС поймут, что перестарались со снижением ставки, что репутация важнее угоды Президенту, что действия направленные на стабилизацию экономики могут наносить больше вреда чем бездействие..... ????
Посмотрите концовку интервью Геращенко, начиная с 9:25, где он рассказывает о Гринспене. В год выборов для ФРС даже рост инфляции не так важен, как зарплаты электората и занятость, чтобы электорат на выборы пришел и за кого надо проголосовал, а инфляцию уже после выборов прижмут: https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE