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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4049405040514052

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 339
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
62
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
62
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:03

  komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...


Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:14

  freeze написав:
  komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...


Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу :mrgreen:

Послушай выступление Палицы, певшего дифирамбы новому кабмину и голосовавшего за него со своей групой.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
  freeze написав:
  komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...


Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу :mrgreen:

Послушай выступление Палицы, певшего дифирамбы новому кабмину и голосовавшего за него со своей групой.


А что Бенины 20 депутатов должны за сохранение соросятника голосовать ?
Естественно все вменяемые голосовали против Гончарука, а то все без штанов бы скоро остались с такими провалами.
Гончарук на мой взгляд может быть удостоен звания самый непрофессиональный премьер за годы независимости. Даже директор рынка Гройсман был гораздо более грамотным премьером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:52

  vovan_prm написав:
  orest написав:А от що буде, якщо раптом Байден виграє???

Бычий гэп по доллару :mrgreen: :mrgreen:

Мне больше интересно когда в ФРС поймут, что перестарались со снижением ставки, что репутация важнее угоды Президенту, что действия направленные на стабилизацию экономики могут наносить больше вреда чем бездействие..... ????

Посмотрите концовку интервью Геращенко, начиная с 9:25, где он рассказывает о Гринспене. В год выборов для ФРС даже рост инфляции не так важен, как зарплаты электората и занятость, чтобы электорат на выборы пришел и за кого надо проголосовал, а инфляцию уже после выборов прижмут:
https://www.youtube.com/watch?v=xq3nvnJhvxE
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Если инвестинг . КОМ то не тупит. А если инвестинг . РУ то ппц как тупит, всегда у меня так было с Русской версией.

Ру подгружает счетчики Яндекса и тд, а так как он у нас в бане, то подолгу не может загрузиться, используйте впн если вам критично.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:35

Днём новости не смотрел.
Что там, милованушку и рюкзака оставили, дубилета убрали, и поставили какого-то "посланця ДТЭКа"?

Так и до Порошенка с Азировым-Арбузовым недалеко. Ганьба

Лучше бы Сердючку премьером поставили
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:38

  slonic32 написав:Вітаю всіх! До влади (корита) знов повернулись бариги.:

Они от него и не отрывались.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:дубилета убрали

куди він тепер
+50грн !
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