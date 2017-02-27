Додано: Чет 05 бер, 2020 00:35

Днём новости не смотрел.

Что там, милованушку и рюкзака оставили, дубилета убрали, и поставили какого-то "посланця ДТЭКа"?



Так и до Порошенка с Азировым-Арбузовым недалеко. Ганьба



Лучше бы Сердючку премьером поставили

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин