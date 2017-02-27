Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:03
Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:14
Послушай выступление Палицы, певшего дифирамбы новому кабмину и голосовавшего за него со своей групой.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что Бенины 20 депутатов должны за сохранение соросятника голосовать ?
Естественно все вменяемые голосовали против Гончарука, а то все без штанов бы скоро остались с такими провалами.
Гончарук на мой взгляд может быть удостоен звания самый непрофессиональный премьер за годы независимости. Даже директор рынка Гройсман был гораздо более грамотным премьером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:52
Посмотрите концовку интервью Геращенко, начиная с 9:25, где он рассказывает о Гринспене. В год выборов для ФРС даже рост инфляции не так важен, как зарплаты электората и занятость, чтобы электорат на выборы пришел и за кого надо проголосовал, а инфляцию уже после выборов прижмут:
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:35
Днём новости не смотрел.
Что там, милованушку и рюкзака оставили, дубилета убрали, и поставили какого-то "посланця ДТЭКа"?
Так и до Порошенка с Азировым-Арбузовым недалеко. Ганьба
Лучше бы Сердючку премьером поставили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:38
Они от него и не отрывались.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 05 бер, 2020 01:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 02:38
Уманский обещает стать непростым партнером для Нацбанка и Международного валютного фонда. Его взгляды на экономику расходятся и с тезисами прежнего правительства: новый министр не поддерживает либеральную повестку Гончарука.
Среди прочего, он прямо называл монетарную и валютную политику НБУ "разрушительной для экономики", обвинял его в создании условий для развития "пирамиды ОВГЗ" и говорил, что экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой "есть за что ответить по законодательству Украины".
"Нужно понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают большие иностранные банки, – говорил Уманский в интервью Эмигрантскому радио. – Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 05 бер, 2020 02:53
Дубилет не пропадет , хотя того 25%-процентного что поставили на его место ... - новый кандидат как то совсем доверия не внушает, несмотря на факапы котовода с 88,8 и пр.
|