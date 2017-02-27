RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4050405140524053

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 339
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
62
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
62
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 03:31

  Surfer написав:Дубилет не пропадет , хотя того 25%-процентного что поставили на его место ... - новый кандидат как то совсем доверия не внушает, несмотря на факапы котовода с 88,8 и пр.



Дубилет несколько лет не сможет участвовать в этом бизнесе, по крайней мере официально и публично - не по комплаенс. Он - PEP (Politically Exposed Person)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 02.05.18
Подякував: 927 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:13

  freeze написав:
  komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин.
Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...


Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу :mrgreen:

Ишо, вообще никого?)))))
Ну как настроение у свидетелей "хужеточнонебудет"? Лицо Президента видели когда не прокатило "потихому" поменять новые лица на новые лица и преподнести это как победу? Слуги открылись ... как теперь назвать "Слуги АФК (АхФирКол)" (можно КАФ или ФАК). Думай-те.
Эх, ну ладно ... що було бачили, що буде побачимо...
З.Ы. на окнах 24,50-24,70 за вечнозеленый (Киев)
З.Ы.Ы. Рябошапка следующий? Как там Зе вчера сказал "мы не управляем силовыми структурами, никаких звонков сверху"?????? Яков, держись, они и к тебе теперь прийдут(((
З.Ы.Ы.Ы. Очередное "зубожиння" ... вряд ли это экспортеры купили ... их же всех курсом ниже 25 задушили :twisted:
В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
https://bin.ua/news/interesting/auto/24 ... eshhe.html
Investor_33
 
Повідомлень: 974
З нами з: 16.05.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:43

  foxluck написав:"Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль"
https://censor.net.ua/news/3179448/ukre ... ev_shmygal


ну я очень давно говорил, что пересичные от укрепления гривны ничего не получат - цены ни на что не снизятся, а то и вырастут. Ну разве что некоторые умные конвертнутся в валюту незадорого. А остальные станут "виртуально богаче" в долларах/еврах, хотя в реальности дополнительно ничего купить не смогут. Ведь чтобы реально получить прибавку, нужно хотя бы выехать за границу и насладиться тратой своей "дорогой гривни", т.е. купить там чего-то больше чем обычно.
А мне тут отписывали про подешевевшие автомобили, смартфоны и прочую технику..... как-будто мы это покупаем ежемесячно или еженедельно :lol: :lol: :lol:
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 04.06.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:33

  Vitalych-new написав:
  foxluck написав:"Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль"
https://censor.net.ua/news/3179448/ukre ... ev_shmygal


ну я очень давно говорил, что пересичные от укрепления гривны ничего не получат - цены ни на что не снизятся, а то и вырастут. Ну разве что некоторые умные конвертнутся в валюту незадорого. А остальные станут "виртуально богаче" в долларах/еврах, хотя в реальности дополнительно ничего купить не смогут. Ведь чтобы реально получить прибавку, нужно хотя бы выехать за границу и насладиться тратой своей "дорогой гривни", т.е. купить там чего-то больше чем обычно.
А мне тут отписывали про подешевевшие автомобили, смартфоны и прочую технику..... как-будто мы это покупаем ежемесячно или еженедельно :lol: :lol: :lol:

Зашол в свою фишку, март2019 солярка - 30, октябрь 2018 - 33,5. Сейчас 27.
Пеши исчо.
Вело
 
Повідомлень: 220
З нами з: 03.03.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4050405140524053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler, lapay, Вело і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 680, 681, 682
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6818 1519475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 16:50
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1695, 1696, 1697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16960 2131891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 04:15
spacemachine
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1280)
05.03.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.