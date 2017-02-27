komp написав:Гончарук наконец пару дней назад убрал с Центроенерго воровской менеджмент бородатой бабушки. После этого коломойша заблокировал это решение кабмина через суд и поменял кабмин. Следующий этап послать на йух МВФ со всеми вытекающими последствиями и мечтами бородатой бабушки...
Удивительные успехи Бени - послал уряд и не смог протащить туда ни одного своего кадра, всё для Ахметова, Пинчука старался. Не уважают уже беднягу
Ишо, вообще никого?))))) Ну как настроение у свидетелей "хужеточнонебудет"? Лицо Президента видели когда не прокатило "потихому" поменять новые лица на новые лица и преподнести это как победу? Слуги открылись ... как теперь назвать "Слуги АФК (АхФирКол)" (можно КАФ или ФАК). Думай-те. Эх, ну ладно ... що було бачили, що буде побачимо... З.Ы. на окнах 24,50-24,70 за вечнозеленый (Киев) З.Ы.Ы. Рябошапка следующий? Как там Зе вчера сказал "мы не управляем силовыми структурами, никаких звонков сверху"?????? Яков, держись, они и к тебе теперь прийдут((( З.Ы.Ы.Ы. Очередное "зубожиння" ... вряд ли это экспортеры купили ... их же всех курсом ниже 25 задушили В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации https://bin.ua/news/interesting/auto/24 ... eshhe.html
ну я очень давно говорил, что пересичные от укрепления гривны ничего не получат - цены ни на что не снизятся, а то и вырастут. Ну разве что некоторые умные конвертнутся в валюту незадорого. А остальные станут "виртуально богаче" в долларах/еврах, хотя в реальности дополнительно ничего купить не смогут. Ведь чтобы реально получить прибавку, нужно хотя бы выехать за границу и насладиться тратой своей "дорогой гривни", т.е. купить там чего-то больше чем обычно. А мне тут отписывали про подешевевшие автомобили, смартфоны и прочую технику..... как-будто мы это покупаем ежемесячно или еженедельно
ну я очень давно говорил, что пересичные от укрепления гривны ничего не получат - цены ни на что не снизятся, а то и вырастут. Ну разве что некоторые умные конвертнутся в валюту незадорого. А остальные станут "виртуально богаче" в долларах/еврах, хотя в реальности дополнительно ничего купить не смогут. Ведь чтобы реально получить прибавку, нужно хотя бы выехать за границу и насладиться тратой своей "дорогой гривни", т.е. купить там чего-то больше чем обычно. А мне тут отписывали про подешевевшие автомобили, смартфоны и прочую технику..... как-будто мы это покупаем ежемесячно или еженедельно
Зашол в свою фишку, март2019 солярка - 30, октябрь 2018 - 33,5. Сейчас 27. Пеши исчо.