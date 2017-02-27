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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4060406140624063>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 340
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
19%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
62
Всього голосів : 340
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:35

Вчора мінус 20копійок, Сьогодні мінус 10копійок, а завтра що?
А завтра.... П'ЯТНИЦЯ :-D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:43

про нового премьера

коротко - рабочая лошадка, хуже уже не будет, небольшой рост, немного мути, но куда без неё, наблюдаем...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:48

ОВДП-портфель у нерезидентів зменшився на 2,2 млрд грн з початку березня
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:49

  сірий написав:Вчора мінус 20копійок, Сьогодні мінус 10копійок, а завтра що?
А завтра.... П'ЯТНИЦЯ :-D

А завтра вже вниз не буде :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:55

  greenozon написав:ОВДП-портфель у нерезидентів зменшився на 2,2 млрд грн з початку березня


евробонды посыпались, начали сливать
овгз тоже...но пока мелочи
но тренд уже понятен. будет весело
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:55

  prodigy написав:http://finbalance.com.ua/news/markarova-pidbila-pidsumki-svo-roboti-v-minfini

Ми зменшували дефіцит державного бюджету з 4,9% ВВП у 2014 році до близько 2,0% ВВП у 2019 та 2020 роках.


Все бла-бла-бла. Українцям вона запам'ятається придушеним доларом по 23 та спадом ВВП.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................05.03.2020...............06.03.2020
дата розрахунку.................04.03.2020...............05.03.2020
Євро....................................27,7047....................27,6942
Долар США.........................24,8908....................24,7413
После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу же начали снижение и к 10-40 опустились на 4 копейки. На этом этапе, весьма вероятно, вмешался регулятор. После его покупок котировки приподнялись на 3 копейки и остановились.
После 12 снова снизились на 3 копейки и ушли на обед с уровнем утреннего минимума. После обеда снижение продолжилось, но стало очень медленным. Результатом этого снижения стала 1 копейка. Есть информация о многократных выходах регулятора для снижения темпов падения.
Официальный курс встретили котировками 24.7100 - 24.7300. Это на 5 копеек ниже открытия и на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.7624 (-6) -202
2018 - 26.4821 (-5) -174

2017 - 27.1192 (+2)
2016 - 26.4971 (+28)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:01

Гетьманцова они думают выкидать нафиг? Он самый провальный чувак, хоть и не министр. Таможня сдулась, все идет по карманам, олигархи обурели, только на народ все время наезжать пытается, в итоге недоборы.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:05

Курс на момент:

Харьков 24.55 - 24.60 (утром 24.60 - 24.70),
диапазон оптовых курсов: 24.50/24.55 - 24.60/24.64,
розничный курс (экв. до 500 USD): 24.45/24.50 - 24.65/24.80

Сумы 24.50 - 24.70 (24.55 - 24.75)
Полтава 24.55 - 24.75 (24.65 - 24.75)
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:06

  greenozon написав:ОВДП-портфель у нерезидентів зменшився на 2,2 млрд грн з початку березня

Грамотно выходят,респект.Возможно, пока не выйдут будем наблюдать пилу 24,5+/-.
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