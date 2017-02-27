Вчора мінус 20копійок, Сьогодні мінус 10копійок, а завтра що?
А завтра.... П'ЯТНИЦЯ
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:35
Вчора мінус 20копійок, Сьогодні мінус 10копійок, а завтра що?
А завтра.... П'ЯТНИЦЯ
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:43
про нового премьера
коротко - рабочая лошадка, хуже уже не будет, небольшой рост, немного мути, но куда без неё, наблюдаем...
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:48
ОВДП-портфель у нерезидентів зменшився на 2,2 млрд грн з початку березня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:49
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:55
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:55
Все бла-бла-бла. Українцям вона запам'ятається придушеним доларом по 23 та спадом ВВП.
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................05.03.2020...............06.03.2020
дата розрахунку.................04.03.2020...............05.03.2020
Євро....................................27,7047....................27,6942
Долар США.........................24,8908....................24,7413
После полудня гривна укрепилась еще на три четверти копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Почти сразу же начали снижение и к 10-40 опустились на 4 копейки. На этом этапе, весьма вероятно, вмешался регулятор. После его покупок котировки приподнялись на 3 копейки и остановились.
После 12 снова снизились на 3 копейки и ушли на обед с уровнем утреннего минимума. После обеда снижение продолжилось, но стало очень медленным. Результатом этого снижения стала 1 копейка. Есть информация о многократных выходах регулятора для снижения темпов падения.
Официальный курс встретили котировками 24.7100 - 24.7300. Это на 5 копеек ниже открытия и на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.7624 (-6) -202
2018 - 26.4821 (-5) -174
2017 - 27.1192 (+2)
2016 - 26.4971 (+28)
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:01
Гетьманцова они думают выкидать нафиг? Он самый провальный чувак, хоть и не министр. Таможня сдулась, все идет по карманам, олигархи обурели, только на народ все время наезжать пытается, в итоге недоборы.
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:05
Курс на момент:
Харьков 24.55 - 24.60 (утром 24.60 - 24.70),
диапазон оптовых курсов: 24.50/24.55 - 24.60/24.64,
розничный курс (экв. до 500 USD): 24.45/24.50 - 24.65/24.80
Сумы 24.50 - 24.70 (24.55 - 24.75)
Полтава 24.55 - 24.75 (24.65 - 24.75)
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:06
|