сейчас можно купить? подскажите?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:59
сейчас можно купить? подскажите?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:01
Друга хвиля спаду на фондових ринках почалась. Будемо чекати понеділка. Євро 1.1215
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09
Не сразу, ой не сразу. И не уголовное, а дисциплинарное.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:16
Как не сразу? Сразу и отменили решение этой судьи, на следующей ступени судопроизводства.
А саму судью уволила с должности дисциплинарная комиссия.
Вот и рассказывайте, что в резонансных делах судьи могут написать, что захотят от фонаря. Это в мелких малоинтересных для общественности делах, с бесплатным адвокатом назначенным государством такое легко проходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:34
евро хайпануло, дай Бог 1.15 или 1.25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:35
Мда , что не скажи, а он занимает СВОЕ место .
Спец ОН, высшего разряда ,14 степень государственного чиновника .
Сменят -БЕДА .
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:42
Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать.
Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45
Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:46
видалив
Востаннє редагувалось Pupsik в Чет 05 бер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:48
Паника у них - что ни делают, а все равно везде завал!
Ну хоть картины в комнате перевесить решили или мебель переставить, может и поможет! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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