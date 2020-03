Додано: Чет 05 бер, 2020 20:48

zzzzzz написав: Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((



Паника у них - что ни делают, а все равно везде завал!

Паника у них - что ни делают, а все равно везде завал!

Ну хоть картины в комнате перевесить решили или мебель переставить, может и поможет! )

"The quieter you become, the more you are able to hear"