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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4063406440654066>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:59

  zzzzzz написав:ДА, Лига все врет, Дж Пи Морган такого не говорил...

Реакция внешних инвесторов на смену Кабмина.

Облигации с погашением в 2027 году потеряли за 1 день 3,41% номинальной цены.


Зображення



сейчас можно купить? подскажите?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:01

Друга хвиля спаду на фондових ринках почалась. Будемо чекати понеділка. Євро 1.1215
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Судья должен обосновать своё решение, привязать и сравнить с определенными статьями различных кодексов, разъяснить своё решение, это всё публикуется открыто в реестре, каждый может прочитать, почему принято решение.

Особенно в деле по авиакомпании SkyUP


Это решение сразу отменили и на судью завели уголовное дело.

Не сразу, ой не сразу. И не уголовное, а дисциплинарное.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:16

  yp1ripe написав:
  freeze написав:
pesikot написав:Особенно в деле по авиакомпании SkyUP


Это решение сразу отменили и на судью завели уголовное дело.

Не сразу, ой не сразу. И не уголовное, а дисциплинарное.


Как не сразу? Сразу и отменили решение этой судьи, на следующей ступени судопроизводства.
А саму судью уволила с должности дисциплинарная комиссия.

Вот и рассказывайте, что в резонансных делах судьи могут написать, что захотят от фонаря. Это в мелких малоинтересных для общественности делах, с бесплатным адвокатом назначенным государством такое легко проходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:34

евро хайпануло, дай Бог 1.15 или 1.25 :lol:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:35

  pesikot написав:Международные резервы Украины выросли до $26,6 миллиарда
Международные резервы Украины, по состоянию на 1 марта 2020 года, составили 26,623 миллиарда долларов, что на 1,3% больше показателя на начало февраля.

Но ДядюЯшу надо сменить, а то резервы растут


Мда , что не скажи, а он занимает СВОЕ место .
Спец ОН, высшего разряда ,14 степень государственного чиновника .
Сменят -БЕДА .
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:42

  zzzzzz написав:Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((


Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать.
Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((


Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать.
Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.


Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:46

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Востаннє редагувалось Pupsik в Чет 05 бер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:48

  zzzzzz написав:Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((


Паника у них - что ни делают, а все равно везде завал!
Ну хоть картины в комнате перевесить решили или мебель переставить, может и поможет! )
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