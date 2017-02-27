RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4063406440654066

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:00

  freeze написав:
  yp1ripe написав:
freeze написав:
Это решение сразу отменили и на судью завели уголовное дело.

Не сразу, ой не сразу. И не уголовное, а дисциплинарное.


Как не сразу? Сразу и отменили, на следующей ступени судопроизводства.


Обжаловали - сразу, как только узнали.
Отмена решения заняла 4 месяца.

По меркам английского правосудия 18-19 века так вообще мгновенно, конечно.

Судью уволила с должности дисциплинарная комиссия.


Рад, что хоть в этом сошлись.
yp1ripe
 
Повідомлень: 61
З нами з: 26.09.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:В обсуждаемом вопросе всё больше уверенности, что НБУ и минфин просто юридически накосячили в спорном деле Привата, возможно были вынесены ими решения, не соответствующие законодательству, раз суды один за одним их не поддерживают.

Защитник бенямойского тут как тут.
Это можно писать тем, кто не знает историю всех судов в которых участвовал коломойша в Украине и какие чуда-юдные решения он получал!
К счастью тут есть те, кто прожил всю жизнь рядом с этим мошенником и многое знает и помнит.
Рыбников сегодня:
- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.

- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!

- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.

- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.

В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.

- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС, на ходу перезаряжая автоматы и расталкивая в сторону зазевавшихся депутатов. - Тебе конец, порохобот проклятый!

Внезапно он увидел, как наперерез ему тихой походкой тренированного убийцы стремительно движется депутат Федына, пряча в рукаве холодный финский нож. Федына улыбалась ему безжалостной улыбкой, от которой по бронежилету главы государства побежали мурашки, и пела страшную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка".

Колени президента подогнулись, в глазах у него все потемнело и закружилось, и он с отчаянным криком проснулся на диване посреди котлетной вечеринки одного очень уважаемого человека.

- Господи, и приснится же такой кошмар! - пробормотал Зеленский, снимая промокший изнутри бронежилет и меняя его на новый. - Расстрелять собственный Кабмин, который сделал для страны больше, чем все предыдущие правительства вместе взятые, ну не бред? Хорошо хоть не попал в Арсена Борисовича Авакова...

- Не ссы, малой, - уютно пробурчал уважаемый человек, поедая котлетку. - Ты все правильно сделал. Кофе пойдешь со мной пить?

- Да, - решительно сказал президент. - Пойду. Уже иду.

На душе у него впервые за последние полгода стало по-настоящему спокойно. Источник: https://censor.net.ua/r3179737
komp
1
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:32

  холява написав:
  pesikot написав:Международные резервы Украины выросли до $26,6 миллиарда
Международные резервы Украины, по состоянию на 1 марта 2020 года, составили 26,623 миллиарда долларов, что на 1,3% больше показателя на начало февраля.

Но ДядюЯшу надо сменить, а то резервы растут


Мда , что не скажи, а он занимает СВОЕ место .
Спец ОН, высшего разряда ,14 степень государственного чиновника .
Сменят -БЕДА .

:D :mrgreen: :mrgreen:

Вот поэтому его и нужно сменить. Засиделся.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2452 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:56

А рубляшка-деревяшка тем временем подползает к 68-ми, скоро выйдем на "стандартное" соотношение 0,33?
komp
1
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:13

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((


Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать.
Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.


Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков


В чем выражается коломойщина ? В том что Бене не дали ни одного министра? Сняли его протеже Богдана ? Выкинули Беню из информпространства ? Состояние Бени увеличилось по всяким Форбс, Фокусам и прочим рейтингам ? Состояние Бени по всяким рейтингам как максимум не увеличилось, как минимум стало чуть меньше, в то время как у Ахметова состояние увеличилось до 50 процентов по разным источникам.
Может речь идет об ахметовщине, а не коломойщине ?

А из Рябошапки такой же генпрокурор, как из меня физик-ядерщик. Чел мыслями во Франции, где его дети, жена, чудесный домик, немалая ипотека во французском банке, в Украине он временно находится.
Команды Сороса выполняет и бывших демократов под козырек якобы украинский генпрокурор.
Публиковались письма посла одной страны, который настоятельно рекомендовал кого назначить в совет по проверке прокуроров, всякие отбросы, украинский прокурор взял под козырёк и всё выполнил. Зачем в Украине нужен генпрокурор, который работает на интересы других стран ? Давно надо было турнуть, точнее ошибка была, что назначили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15514
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3990 раз.
Подякували: 6175 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:15

  komp написав:Защитник бенямойского тут как тут.
Это можно писать тем, кто не знает историю всех судов в которых участвовал коломойша в Украине и какие чуда-юдные решения он получал!


Пенсинер, ты хоть читал решение суда ? Или очередной физик-ядерщик, который хочет чтобы суд делал как он хочет, а не по закону ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15514
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3990 раз.
Подякували: 6175 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:20

  freeze написав:
В чем выражается коломойщина ? В том что Бене не дали ни одного министра? Сняли его протеже Богдана ? Выкинули Беню из информпространства ? Состояние Бени увеличилось по всяким Форбс, Фокусам и прочим рейтингам ? Состояние Бени по всяким рейтингам как максимум не увеличилось, как минимум стало чуть меньше, в то время как у Ахметова состояние увеличилось до 50 процентов по разным источникам.
Может речь идет об ахметовщине, а не коломойщине ?

А из Рябошапки такой же генпрокурор, как из меня физик-ядерщик. Чел мыслями во Франции, где его дети, жена, чудесный домик, немалая ипотека во французском банке, в Украине он временно находится.
Команды Сороса выполняет и бывших демократов под козырек якобы украинский генпрокурор.
Публиковались письма посла одной страны, который настоятельно рекомендовал кого назначить в совет по проверке прокуроров, всякие отбросы, украинский прокурор взял под козырёк и всё выполнил. Зачем в Украине нужен генпрокурор, который работает на интересы других стран ? Давно надо было турнуть, точнее ошибка была, что назначили.

По ходу Рябошапка очень устраивал порохоботов. Он ни в чем их не ущемлял, никого не привлекал и никого не посадил. Вот они теперь и воют.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2452 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:20

Запорожский автозавод приступил к серийному производству автомобилей Lada.

http://zabor.zp.ua/www/content/zaz-nach ... h-stoimost
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4623
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:21

  yp1ripe написав:Обжаловали - сразу, как только узнали.
Отмена решения заняла 4 месяца.


А кто по вашему отменяет решение нижестоящей инстанции ? Кто узнал ? Подается апелляция, есть процедуры, сроки. Вы реально хотели, чтобы через неделю кто-то позвонил куда-то и всё отменил ? У нас еще суд на удивление быстро отменил противоправное решение, в других странах по-разному бывает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15514
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3990 раз.
Подякували: 6175 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 4063406440654066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Сибарит, Игорь Алексеевич і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1695, 1696, 1697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16964 2132757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 22:03
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6820 1519963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 14:28
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.