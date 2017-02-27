freeze написав:В обсуждаемом вопросе всё больше уверенности, что НБУ и минфин просто юридически накосячили в спорном деле Привата, возможно были вынесены ими решения, не соответствующие законодательству, раз суды один за одним их не поддерживают.
Защитник бенямойского тут как тут. Это можно писать тем, кто не знает историю всех судов в которых участвовал коломойша в Украине и какие чуда-юдные решения он получал! К счастью тут есть те, кто прожил всю жизнь рядом с этим мошенником и многое знает и помнит. Рыбников сегодня:
- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.
- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.
В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.
- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС, на ходу перезаряжая автоматы и расталкивая в сторону зазевавшихся депутатов. - Тебе конец, порохобот проклятый!
Внезапно он увидел, как наперерез ему тихой походкой тренированного убийцы стремительно движется депутат Федына, пряча в рукаве холодный финский нож. Федына улыбалась ему безжалостной улыбкой, от которой по бронежилету главы государства побежали мурашки, и пела страшную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка".
Колени президента подогнулись, в глазах у него все потемнело и закружилось, и он с отчаянным криком проснулся на диване посреди котлетной вечеринки одного очень уважаемого человека.
- Господи, и приснится же такой кошмар! - пробормотал Зеленский, снимая промокший изнутри бронежилет и меняя его на новый. - Расстрелять собственный Кабмин, который сделал для страны больше, чем все предыдущие правительства вместе взятые, ну не бред? Хорошо хоть не попал в Арсена Борисовича Авакова...
- Не ссы, малой, - уютно пробурчал уважаемый человек, поедая котлетку. - Ты все правильно сделал. Кофе пойдешь со мной пить?
- Да, - решительно сказал президент. - Пойду. Уже иду.
zzzzzz написав:Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((
Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать. Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.
Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков
В чем выражается коломойщина ? В том что Бене не дали ни одного министра? Сняли его протеже Богдана ? Выкинули Беню из информпространства ? Состояние Бени увеличилось по всяким Форбс, Фокусам и прочим рейтингам ? Состояние Бени по всяким рейтингам как максимум не увеличилось, как минимум стало чуть меньше, в то время как у Ахметова состояние увеличилось до 50 процентов по разным источникам. Может речь идет об ахметовщине, а не коломойщине ?
А из Рябошапки такой же генпрокурор, как из меня физик-ядерщик. Чел мыслями во Франции, где его дети, жена, чудесный домик, немалая ипотека во французском банке, в Украине он временно находится. Команды Сороса выполняет и бывших демократов под козырек якобы украинский генпрокурор. Публиковались письма посла одной страны, который настоятельно рекомендовал кого назначить в совет по проверке прокуроров, всякие отбросы, украинский прокурор взял под козырёк и всё выполнил. Зачем в Украине нужен генпрокурор, который работает на интересы других стран ? Давно надо было турнуть, точнее ошибка была, что назначили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: В чем выражается коломойщина ? В том что Бене не дали ни одного министра? Сняли его протеже Богдана ? Выкинули Беню из информпространства ? Состояние Бени увеличилось по всяким Форбс, Фокусам и прочим рейтингам ? Состояние Бени по всяким рейтингам как максимум не увеличилось, как минимум стало чуть меньше, в то время как у Ахметова состояние увеличилось до 50 процентов по разным источникам. Может речь идет об ахметовщине, а не коломойщине ?
А из Рябошапки такой же генпрокурор, как из меня физик-ядерщик. Чел мыслями во Франции, где его дети, жена, чудесный домик, немалая ипотека во французском банке, в Украине он временно находится. Команды Сороса выполняет и бывших демократов под козырек якобы украинский генпрокурор. Публиковались письма посла одной страны, который настоятельно рекомендовал кого назначить в совет по проверке прокуроров, всякие отбросы, украинский прокурор взял под козырёк и всё выполнил. Зачем в Украине нужен генпрокурор, который работает на интересы других стран ? Давно надо было турнуть, точнее ошибка была, что назначили.
По ходу Рябошапка очень устраивал порохоботов. Он ни в чем их не ущемлял, никого не привлекал и никого не посадил. Вот они теперь и воют.
yp1ripe написав:Обжаловали - сразу, как только узнали. Отмена решения заняла 4 месяца.
А кто по вашему отменяет решение нижестоящей инстанции ? Кто узнал ? Подается апелляция, есть процедуры, сроки. Вы реально хотели, чтобы через неделю кто-то позвонил куда-то и всё отменил ? У нас еще суд на удивление быстро отменил противоправное решение, в других странах по-разному бывает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.