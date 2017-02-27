Додано: Чет 05 бер, 2020 22:13

zzzzzz написав: freeze написав: zzzzzz написав: Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц ((((((((( Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((



Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать.

Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность. Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать.Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.



Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков

В чем выражается коломойщина ? В том что Бене не дали ни одного министра? Сняли его протеже Богдана ? Выкинули Беню из информпространства ? Состояние Бени увеличилось по всяким Форбс, Фокусам и прочим рейтингам ? Состояние Бени по всяким рейтингам как максимум не увеличилось, как минимум стало чуть меньше, в то время как у Ахметова состояние увеличилось до 50 процентов по разным источникам.Может речь идет об ахметовщине, а не коломойщине ?А из Рябошапки такой же генпрокурор, как из меня физик-ядерщик. Чел мыслями во Франции, где его дети, жена, чудесный домик, немалая ипотека во французском банке, в Украине он временно находится.Команды Сороса выполняет и бывших демократов под козырек якобы украинский генпрокурор.Публиковались письма посла одной страны, который настоятельно рекомендовал кого назначить в совет по проверке прокуроров, всякие отбросы, украинский прокурор взял под козырёк и всё выполнил. Зачем в Украине нужен генпрокурор, который работает на интересы других стран ? Давно надо было турнуть, точнее ошибка была, что назначили.