zzzzzz написав:Сняли Рябошапку, зелень дала 179 голосов, как они деградировали, что жрут своих же нормальных, это ппц (((((((((
Рябошапка хороший адвокат, для генпрокурора крайне вялый, он начал собой суд заменять, тысячи дел валяются, пидозры не подписываются, перефутболиваются туда-сюда. Ему адвокатом и надо работать, будет много денег получать. Кроме того у него удивительный дар, он совершенно не умеет коммуницировать с общественностью, СМИ, депутатами, ни с кем, даже со своими подчиненными обычными прокурорами. Генпрокурор всё-таки публичная должность.
Его сняли не потому, что не сделал, а потому, что пытался противостоять явной коломойщине, пытался изображать законность, не понимал намеков
В чем выражается коломойщина ? В том что Бене не дали ни одного министра? Сняли его протеже Богдана ? Выкинули Беню из информпространства ? Состояние Бени увеличилось по всяким Форбс, Фокусам и прочим рейтингам ? Состояние Бени по всяким рейтингам как максимум не увеличилось, как минимум стало чуть меньше, в то время как у Ахметова состояние увеличилось до 50 процентов по разным источникам. Может речь идет об ахметовщине, а не коломойщине ?
А из Рябошапки такой же генпрокурор, как из меня физик-ядерщик. Чел мыслями во Франции, где его дети, жена, чудесный домик, немалая ипотека во французском банке, в Украине он временно находится. Команды Сороса выполняет и бывших демократов под козырек якобы украинский генпрокурор. Публиковались письма посла одной страны, который настоятельно рекомендовал кого назначить в совет по проверке прокуроров, всякие отбросы, украинский прокурор взял под козырёк и всё выполнил. Зачем в Украине нужен генпрокурор, который работает на интересы других стран ? Давно надо было турнуть, точнее ошибка была, что назначили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yp1ripe написав:Обжаловали - сразу, как только узнали. Отмена решения заняла 4 месяца.
А кто по вашему отменяет решение нижестоящей инстанции ? Кто узнал ? Подается апелляция, есть процедуры, сроки. Вы реально хотели, чтобы через неделю кто-то позвонил куда-то и всё отменил ? У нас еще суд на удивление быстро отменил противоправное решение, в других странах по-разному бывает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
По ходу Рябошапка очень устраивал порохоботов. Он ни в чем их не ущемлял, никого не привлекал и никого не посадил. Вот они теперь и воют.
Я ничего не путаю - его главный порохобот назвал "на 100% моим прокурором"? На самом деле, как-то странно, свой парламент, свое правительство, свой премьер, свой прокурор, а все равно, как оказалось порохоботы воют и козни строят.
buratinyo написав:По ходу Рябошапка очень устраивал порохоботов. Он ни в чем их не ущемлял, никого не привлекал и никого не посадил. Вот они теперь и воют.
Да это понятно, за него фракция Порошенко так попу рвала сегодня, как будто Сталинград сдавала. Петя сидел мрачный, сейчас придёт Венедиктова или Ионушас и кранты. Вообще надо весь этот кагал перетрясти, куча правоохранительных органов, сложно даже всех запомнить, плюс антикоррупционный суд, а затраты на их содержание гораздо больше, чем пользы от них. Раз коррупции нет, то проще всех распустить и сэкономить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
По ходу Рябошапка очень устраивал порохоботов. Он ни в чем их не ущемлял, никого не привлекал и никого не посадил. Вот они теперь и воют.
Я ничего не путаю - его главный порохобот назвал "на 100% моим прокурором"? На самом деле, как-то странно, свой парламент, свое правительство, свой премьер, свой прокурор, а все равно, как оказалось порохоботы воют и козни строят.
Нет, не путаете.
Прокурор удивительным образом не занимался вопросами размещения ОВГЗ под 19% и выше при Порошенко. Самое интересное, что этими бумагами владеют порохоботы. И напомню при этом МВФ сотрудничал с Украиной, а значит инвесторам зарубежным дорога была в Украину медом намазана: заходи - не бойся.
После того, как Зеленский вступил в должность президента, МВФ вроде уже не сотрудничает с Украиной как раньше, их условия дополнительные не приемлемы для Украины. Порохоботы утверждают, что МВФ покинул Украину с Зеленским.
Но после этого тут неожиданно вылезли обычные успешные размещение ОВГЗ в гривнах, о Боже только под 10-11%!!! и это при покинувшем Украину МВФ!!!
Налицо все признаки коррупции со стороны Маркаровой и полное невыполнение своих обязанностей Рябошапкой.