freeze написав:В обсуждаемом вопросе всё больше уверенности, что НБУ и минфин просто юридически накосячили в спорном деле Привата, возможно были вынесены ими решения, не соответствующие законодательству, раз суды один за одним их не поддерживают.
Защитник бенямойского тут как тут. Это можно писать тем, кто не знает историю всех судов в которых участвовал коломойша в Украине и какие чуда-юдные решения он получал! К счастью тут есть те, кто прожил всю жизнь рядом с этим мошенником и многое знает и помнит. Рыбников сегодня:
- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.
- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.
В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.
- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС, на ходу перезаряжая автоматы и расталкивая в сторону зазевавшихся депутатов. - Тебе конец, порохобот проклятый!
Внезапно он увидел, как наперерез ему тихой походкой тренированного убийцы стремительно движется депутат Федына, пряча в рукаве холодный финский нож. Федына улыбалась ему безжалостной улыбкой, от которой по бронежилету главы государства побежали мурашки, и пела страшную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка".
Колени президента подогнулись, в глазах у него все потемнело и закружилось, и он с отчаянным криком проснулся на диване посреди котлетной вечеринки одного очень уважаемого человека.
- Господи, и приснится же такой кошмар! - пробормотал Зеленский, снимая промокший изнутри бронежилет и меняя его на новый. - Расстрелять собственный Кабмин, который сделал для страны больше, чем все предыдущие правительства вместе взятые, ну не бред? Хорошо хоть не попал в Арсена Борисовича Авакова...
- Не ссы, малой, - уютно пробурчал уважаемый человек, поедая котлетку. - Ты все правильно сделал. Кофе пойдешь со мной пить?
- Да, - решительно сказал президент. - Пойду. Уже иду.
Международные резервы Украины, по состоянию на 1 марта 2020 года, составили 26,623 миллиарда долларов, что на 1,3% больше показателя на начало февраля.
Но ДядюЯшу надо сменить, а то резервы растут
При порохе резервы вырасли аж на 1,5млрд за 5 лет а при зеленом +7млрд за не полный год, хотя дядя Яша и на пороха работал. Если и есть в этом заслуга Зе - то только в том что он вытеснил папередников - распиливателей - не больше. Не в дяде Яше дело, хотя он конечно спец.