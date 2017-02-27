- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС, на ходу перезаряжая автоматы и расталкивая в сторону зазевавшихся депутатов. - Тебе конец, порохобот проклятый!Внезапно он увидел, как наперерез ему тихой походкой тренированного убийцы стремительно движется депутат Федына, пряча в рукаве холодный финский нож. Федына улыбалась ему безжалостной улыбкой, от которой по бронежилету главы государства побежали мурашки, и пела страшную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка".Колени президента подогнулись, в глазах у него все потемнело и закружилось, и он с отчаянным криком проснулся на диване посреди котлетной вечеринки одного очень уважаемого человека.- Господи, и приснится же такой кошмар! - пробормотал Зеленский, снимая промокший изнутри бронежилет и меняя его на новый. - Расстрелять собственный Кабмин, который сделал для страны больше, чем все предыдущие правительства вместе взятые, ну не бред? Хорошо хоть не попал в Арсена Борисовича Авакова...- Не ссы, малой, - уютно пробурчал уважаемый человек, поедая котлетку. - Ты все правильно сделал. Кофе пойдешь со мной пить?- Да, - решительно сказал президент. - Пойду. Уже иду.На душе у него впервые за последние полгода стало по-настоящему спокойно. Источник: