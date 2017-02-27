RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4064406540664067

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:04

Разве для сотрудничества МВФ основным препятствием не называлась ситуация с приватом?
ryabchenko2
 
Повідомлень: 162
З нами з: 02.04.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ryabchenko2 написав:Разве для сотрудничества МВФ основным препятствием не называлась ситуация с приватом?


Кто его знает, они так прямо не докладывают, но последний спич представителя МВФ был по земле, за 20 лет можно догнать Польшу только если полностью откроете рынок земли, прямым текстом намекнули.

А последние командировочные приезжали, посмотрели на трэш с бюджетом, выразили надежду на сотрудничество и уехали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15516
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3990 раз.
Подякували: 6175 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:55

Ну такое, на почитать подумать.


https://www.zerohedge.com/economics/lig ... IXGhgUWpmk


Прогнозы Номуры
https://www.zerohedge.com/health/worst- ... to+zero%29
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37287
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3586 раз.
Подякували: 9234 раз.
 
Профіль
45
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:17

  komp написав:
  freeze написав:В обсуждаемом вопросе всё больше уверенности, что НБУ и минфин просто юридически накосячили в спорном деле Привата, возможно были вынесены ими решения, не соответствующие законодательству, раз суды один за одним их не поддерживают.

Защитник бенямойского тут как тут.
Это можно писать тем, кто не знает историю всех судов в которых участвовал коломойша в Украине и какие чуда-юдные решения он получал!
К счастью тут есть те, кто прожил всю жизнь рядом с этим мошенником и многое знает и помнит.
Рыбников сегодня:
- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.

- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!

- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.

- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.

В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.

- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС, на ходу перезаряжая автоматы и расталкивая в сторону зазевавшихся депутатов. - Тебе конец, порохобот проклятый!

Внезапно он увидел, как наперерез ему тихой походкой тренированного убийцы стремительно движется депутат Федына, пряча в рукаве холодный финский нож. Федына улыбалась ему безжалостной улыбкой, от которой по бронежилету главы государства побежали мурашки, и пела страшную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка".

Колени президента подогнулись, в глазах у него все потемнело и закружилось, и он с отчаянным криком проснулся на диване посреди котлетной вечеринки одного очень уважаемого человека.

- Господи, и приснится же такой кошмар! - пробормотал Зеленский, снимая промокший изнутри бронежилет и меняя его на новый. - Расстрелять собственный Кабмин, который сделал для страны больше, чем все предыдущие правительства вместе взятые, ну не бред? Хорошо хоть не попал в Арсена Борисовича Авакова...

- Не ссы, малой, - уютно пробурчал уважаемый человек, поедая котлетку. - Ты все правильно сделал. Кофе пойдешь со мной пить?

- Да, - решительно сказал президент. - Пойду. Уже иду.

На душе у него впервые за последние полгода стало по-настоящему спокойно. Источник: https://censor.net.ua/r3179737

Это было бы очень смешно, если б не было очень грустно :evil:
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 09.09.14
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:21

Только что Шмигаль сказал что поскольку Крым -Украина, то украинцам нужно подавать воду! Приплыли!
komp
1
 
Повідомлень: 8093
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:31

  komp написав:Только что Шмигаль сказал что поскольку Крым -Украина, то украинцам нужно подавать воду! Приплыли!

Да, это пипец. Кулеба туда же. Подача воды в Крым это элемент деокупации. :shock: :|
Востаннє редагувалось rollo в П'ят 06 бер, 2020 00:43, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
Повідомлень: 353
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:33

  freeze написав:
  yp1ripe написав:Обжаловали - сразу, как только узнали.
Отмена решения заняла 4 месяца.


А кто по вашему отменяет решение нижестоящей инстанции ? Кто узнал ? Подается апелляция, есть процедуры, сроки. Вы реально хотели, чтобы через неделю кто-то позвонил куда-то и всё отменил ?


Чего хотел бы я, это вопрос десятый.

Что такое процедура обжалования я тоже понимаю, и не надо мне, пожалуйста, приписывать вещи, которых я не говорил.

А говорил я вещей всего две: первое - решение по Скай Ап отменили не сразу. Это заняло какое-то время. Второе - судью уволили, но без уголовки.

Было заявление оригинального истца О. Пасенко на камеру, что она иск не подавала, самолётами Скай Ап никуда не летала. Было её завление в полицию об утере паспорта.

Тем не менее, было 6 заседаний апелляционного суда на которые являлся от имени
О. Пасенко адвокат и тянул время - требовал отвода судьи и прочее.


У нас еще суд на удивление быстро отменил противоправное решение, в других странах по-разному бывает.


Да ужас, загнивающий запад, продажная фемида, толи дело у вас. Бла-го-лепие. И благорастворение воздухов.
yp1ripe
 
Повідомлень: 62
З нами з: 26.09.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 02:11

  pesikot написав:Международные резервы Украины выросли до $26,6 миллиарда
Международные резервы Украины, по состоянию на 1 марта 2020 года, составили 26,623 миллиарда долларов, что на 1,3% больше показателя на начало февраля.

Но ДядюЯшу надо сменить, а то резервы растут


При порохе резервы вырасли аж на 1,5млрд за 5 лет а при зеленом +7млрд за не полный год, хотя дядя Яша и на пороха работал. Если и есть в этом заслуга Зе - то только в том что он вытеснил папередников - барыг - распиливателей - не больше. Не в дяде Яше дело, хотя он конечно спец.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2338
З нами з: 14.11.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 05:45

  zzzzzz написав:orest

А как можно начать борьбу со старыми кадрами ? Рябошапка начал переатестацию. Она прошла в ГПУ ( офис гепрокурора ) , сейчас идет в областных прокуратурах. Далее на очереди городские.

Судя по ко-ву уволеных, переатестация не фейковая как в МВД, уволено более 50%

Она не фейковая, она завершающая. Тестирование оставляет в прокуратуре "новые лица", которые просто "зубрёжники" от слова вызубрить, но на практике просто ноли, вроде поросят-соррсят. Брат приехал на тест, сдал его за пять минут, клацаяварианты ответов не читая их. Говорю, зачем было приезжать? Ответил, - а мы все встретились. - зачем? - договориться о дальнейшем. Многие, говорит, просто попрощаться.
От прокуратуры осталась только вывеска. У них забрали даже надзор за ментами.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 704
З нами з: 27.05.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:23

Давиду приготуватися слідом за Русланом
wolf1
 
Повідомлень: 43
З нами з: 09.10.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4064406540664067
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6821 1520215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 00:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1695, 1696, 1697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16967 2133244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 23:47
zРадио
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17850)
06.03.2020 06:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.