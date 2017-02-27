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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4068406940704071>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:28

Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:29

orest
Ви ще не зауважили, як Маркарова точково почала атаку, а вчора ще без прокурора залишились.. :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35

  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?

Я бы сказал, что технически - верный план :)
Если не появятся какие-то доп. факторы.
Скорее всего после "праздников" пойдёт откуп, в сумме с остальными факторами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:36

  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?

останні два роки курс на 7-8 просідав, потім - 10-11 березня - вверх.
СЬогодні МБ одразу вверх і онлайн курси на 15 коп. вверх поміняли хвилин 10 тому.
Тренди ламають в повітрі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40

  stas_rst написав:
  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?

останні два роки курс на 7-8 просідав, потім - 10-11 березня - вверх.
СЬогодні МБ одразу вверх і онлайн курси на 15 коп. вверх поміняли хвилин 10 тому.
Тренди ламають в повітрі :)

Значит всё-таки тупо копируют российский рынок :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40

  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?


не думаю, что это космические суммы, влияющие на изменение курса.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:41

Нефть продолжает падать, при том что ОПЕК сократила добычу на 1,5 млн.барелей
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:42

  stas_rst написав:
  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?

останні два роки курс на 7-8 просідав, потім - 10-11 березня - вверх.
СЬогодні МБ одразу вверх і онлайн курси на 15 коп. вверх поміняли хвилин 10 тому.
Тренди ламають в повітрі :)


не забывайте про погашение ОВГЗ 4 марта на 7.3 млрд. гривень.
Вчера не были замечены, возможно сегодня поплыли на МБ.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:45

Вообще для экономики Украины и грн в частности одни отрицательные моменты в этом году
- падение мировых рынков
- коронавирус
- климат (ожидают засуху), из чего следует плохой урожай
- нерешенный вопрос с МВФ
- полный внутриполитической бардак
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:48

  zzzzzz написав:за неделю продали ОВГЗ на 3,55 млрд.грн.

могли б і на 25 млрд грн продати.
Фіксують прибуток від ревальвації.
По 27 зайшли, по 25 вийшли. 8% у валюті з $142 млн.
На фоні падіння DOW з 29К до 26К вийти з малим прибутком це вдала операція.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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