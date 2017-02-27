Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:28
Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:29
orest
Ви ще не зауважили, як Маркарова точково почала атаку, а вчора ще без прокурора залишились..
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:35
Я бы сказал, что технически - верный план
Если не появятся какие-то доп. факторы.
Скорее всего после "праздников" пойдёт откуп, в сумме с остальными факторами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:36
останні два роки курс на 7-8 просідав, потім - 10-11 березня - вверх.
СЬогодні МБ одразу вверх і онлайн курси на 15 коп. вверх поміняли хвилин 10 тому.
Тренди ламають в повітрі
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40
Значит всё-таки тупо копируют российский рынок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40
не думаю, что это космические суммы, влияющие на изменение курса.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:41
Нефть продолжает падать, при том что ОПЕК сократила добычу на 1,5 млн.барелей
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:42
не забывайте про погашение ОВГЗ 4 марта на 7.3 млрд. гривень.
Вчера не были замечены, возможно сегодня поплыли на МБ.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:45
Вообще для экономики Украины и грн в частности одни отрицательные моменты в этом году
- падение мировых рынков
- коронавирус
- климат (ожидают засуху), из чего следует плохой урожай
- нерешенный вопрос с МВФ
- полный внутриполитической бардак
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:48
могли б і на 25 млрд грн продати.
Фіксують прибуток від ревальвації.
По 27 зайшли, по 25 вийшли. 8% у валюті з $142 млн.
На фоні падіння DOW з 29К до 26К вийти з малим прибутком це вдала операція.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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