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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:01
rasmus написав: vladus17 написав:
Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?
не думаю, что это космические суммы, влияющие на изменение курса.
Под Новый Год не слабо загнали на 23.1
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:10
yp1ripe написав: freeze написав:
Вы реально хотели, чтобы через неделю кто-то позвонил куда-то и всё отменил ?
Что такое процедура обжалования я тоже понимаю, и не надо мне, пожалуйста, приписывать вещи, которых я не говорил.
...
freeze написав:
yp1ripe написав:Да ужас, загнивающий запад, продажная фемида, толи дело у вас. Бла-го-лепие. И благорастворение воздухов.
Не приписывайте свои домыслы другим, слово Запад никто не произносил.
На паритетных началах - не проблема.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:11
Xenon написав:
Вообще для экономики Украины и грн в частности одни отрицательные моменты в этом году
- падение мировых рынков
- коронавирус
- климат (ожидают засуху), из чего следует плохой урожай
- нерешенный вопрос с МВФ
- полный внутриполитической бардак
дело не в количестве урожая, а в том, что цены на пшеницу например сложатся почти в 2 раза, на подсолнечное масло в 3 ...., на этом фоне +-20% урожая - пыль...(
а если добавить железоруду, то ещё грустнее...
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:12
vladus17 написав: rasmus написав: vladus17 написав:
Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?
не думаю, что это космические суммы, влияющие на изменение курса.
Под Новый Год не слабо загнали на 23.1
Это год аномальный )
Ранее всегда курс только рос.
Подарки и компоненты для оливье - это не космические суммы, влияющие на изменение курса. Остаюсь на своем.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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