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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4068406940704071

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:01

  rasmus написав:
  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?


не думаю, что это космические суммы, влияющие на изменение курса.

Под Новый Год не слабо загнали на 23.1
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:10

  yp1ripe написав:
  freeze написав:Вы реально хотели, чтобы через неделю кто-то позвонил куда-то и всё отменил ?


Что такое процедура обжалования я тоже понимаю, и не надо мне, пожалуйста, приписывать вещи, которых я не говорил.


...
  freeze написав:
yp1ripe написав:Да ужас, загнивающий запад, продажная фемида, толи дело у вас. Бла-го-лепие. И благорастворение воздухов.


Не приписывайте свои домыслы другим, слово Запад никто не произносил.


На паритетных началах - не проблема.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:11

  Xenon написав:Вообще для экономики Украины и грн в частности одни отрицательные моменты в этом году
- падение мировых рынков
- коронавирус
- климат (ожидают засуху), из чего следует плохой урожай
- нерешенный вопрос с МВФ
- полный внутриполитической бардак

дело не в количестве урожая, а в том, что цены на пшеницу например сложатся почти в 2 раза, на подсолнечное масло в 3 ...., на этом фоне +-20% урожая - пыль...(
а если добавить железоруду, то ещё грустнее...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:12

  vladus17 написав:
  rasmus написав:
  vladus17 написав:Я думаю фактор 8го Марта (население будет продавать валюту) будет сдерживать курс от роста. Возможно 8го числа надо идти против толпы, и покупать.
Что скажите?


не думаю, что это космические суммы, влияющие на изменение курса.

Под Новый Год не слабо загнали на 23.1


Это год аномальный )
Ранее всегда курс только рос.

Подарки и компоненты для оливье - это не космические суммы, влияющие на изменение курса. Остаюсь на своем.
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  #<1 ... 4068406940704071
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