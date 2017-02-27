Для нафти є цілком логічне пояснення: через вірус справді утворився надлишок на ринку, бо найбільше епідемія вдарила по перевезеннях. Але євро як тут притулити? Виглядає на явно виражений "загон єврових оленів"
goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!
orest написав:От і давлять певні сили: когось дорогим євро, а когось дешевою нафтою. Це серйозні політичні інструменти. Чи ви думаєте, Брент просто так після загострення в Сирії впав до 52, а зараз, після скорочення видобутку від ОПЕК і припинення бойових дій в Сирії (не факт що на довго), стала 48?
Нафті ті драчки у Сирії взагалі байдужі , скікі років такм кубляться. Вже і в Лівії відгрузка впала. Не треба фантазувати усілякі масонськи змови. Все просто, ринок оцінив що скорочення на 1,5 млн. бар. недостатньо щоб компенсувати скорочення попиту і відповідно відреагував.
kmm3 написав:Як на мене, це широко відоме пояснення створено для новачків. Якщо приріст американського фондового ринку вимірюється десятками процентів на рік, то невже хтось дивиться на різницю в ставках позиченого капіталу, вона ж становить зазвичай не більше 2 процентів. Крім цього, валютні ризики в рази перекривають цю різницю
Но ведь эти валютные риски работают в разные стороны ?? Вы накупили евровых акций при курсе 1,4 .. а на моменте доходило до паритета .. имеем потерю в долларовом эквиваленте почти в полтора раза ..
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
kmm3 написав:Як на мене, це широко відоме пояснення створено для новачків. Якщо приріст американського фондового ринку вимірюється десятками процентів на рік, то невже хтось дивиться на різницю в ставках позиченого капіталу, вона ж становить зазвичай не більше 2 процентів. Крім цього, валютні ризики в рази перекривають цю різницю
Но ведь эти валютные риски работают в разные стороны ?? Вы накупили евровых акций при курсе 1,4 .. а на моменте доходило до паритета .. имеем потерю в долларовом эквиваленте почти в полтора раза ..
Так отож. Не думаю, що американський інвестор керується ставкою по запозичених ресурсах, бо для нього важливо отримати прибуток в доларах. Це ж саме стосується європейського інвестора. Тому на різницю в процентних ставках навряд чи вони зважають. Хоча різні рухи на форексі і фондовому ринку нерідко пояснюють саме цією різницею