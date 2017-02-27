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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40724073407440754076>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для нафти є цілком логічне пояснення: через вірус справді утворився надлишок на ринку, бо найбільше епідемія вдарила по перевезеннях. Але євро як тут притулити? Виглядає на явно виражений "загон єврових оленів" :)
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!

Симферопольское водохранилище весной!
Картинки кликабельные, раньше в это время до шоссе Симфа-Алушта (на первой картинке) вода доходила и выходила на другую сторону под мостиком!
https://twitter.com/alex_dobrinin/status/1234824455513411584
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:От і давлять певні сили: когось дорогим євро, а когось дешевою нафтою. Це серйозні політичні інструменти. Чи ви думаєте, Брент просто так після загострення в Сирії впав до 52, а зараз, після скорочення видобутку від ОПЕК і припинення бойових дій в Сирії (не факт що на довго), стала 48?

Нафті ті драчки у Сирії взагалі байдужі , скікі років такм кубляться. Вже і в Лівії відгрузка впала.
Не треба фантазувати усілякі масонськи змови.
Все просто, ринок оцінив що скорочення на 1,5 млн. бар. недостатньо щоб компенсувати скорочення попиту і відповідно відреагував.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Як на мене, це широко відоме пояснення створено для новачків. Якщо приріст американського фондового ринку вимірюється десятками процентів на рік, то невже хтось дивиться на різницю в ставках позиченого капіталу, вона ж становить зазвичай не більше 2 процентів. Крім цього, валютні ризики в рази перекривають цю різницю

Но ведь эти валютные риски работают в разные стороны ?? Вы накупили евровых акций при курсе 1,4 .. а на моменте доходило до паритета .. имеем потерю в долларовом эквиваленте почти в полтора раза .. :roll:
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tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:11

Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:16

  tehno-teplo написав:
  kmm3 написав:Як на мене, це широко відоме пояснення створено для новачків. Якщо приріст американського фондового ринку вимірюється десятками процентів на рік, то невже хтось дивиться на різницю в ставках позиченого капіталу, вона ж становить зазвичай не більше 2 процентів. Крім цього, валютні ризики в рази перекривають цю різницю

Но ведь эти валютные риски работают в разные стороны ?? Вы накупили евровых акций при курсе 1,4 .. а на моменте доходило до паритета .. имеем потерю в долларовом эквиваленте почти в полтора раза .. :roll:


Так отож. Не думаю, що американський інвестор керується ставкою по запозичених ресурсах, бо для нього важливо отримати прибуток в доларах. Це ж саме стосується європейського інвестора. Тому на різницю в процентних ставках навряд чи вони зважають. Хоча різні рухи на форексі і фондовому ринку нерідко пояснюють саме цією різницею
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:19

  asti написав:Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!

Пассажиров на уровнях 24.6 высадили.Теперь полпачки только во влажных мечтах.Вместо полпачки у человека полшишки.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:27

  Дед Мороз написав:
  asti написав:Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!

Пассажиров на уровнях 24.6 высадили.Теперь полпачки только во влажных мечтах.Вместо полпачки у человека полшишки.

Если Вы про Алекса2006 - так у него этих полпачки просто завались .. у него дядя на полпачечной фабрике работает )) :D
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:35

  komp написав:
  Игорь Алексеевич написав:поэтому в ближ.время будет война между каб.мин. и нбу. :roll:

Не будет войны, НБУ уже подписали приговор.


сейчас незя нбу на выход. там в нбу куча друганов бумажников. их надо медленно выводить, а иначе они обвалят рынок, если нбу на выход. начнётся резкий отток из огвз тогда курс может уйти и к 30..
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:40

  Игорь Алексеевич написав:
  komp написав:
  Игорь Алексеевич написав:поэтому в ближ.время будет война между каб.мин. и нбу. :roll:

Не будет войны, НБУ уже подписали приговор.


сейчас незя нбу на выход. там в нбу куча друганов бумажников. их надо медленно выводить, а иначе они обвалят рынок, если нбу на выход. начнётся резкий отток из огвз тогда курс может уйти и к 30..

да собственно новому премьеру этого и надо...для выполнения бюджета
edvardd
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