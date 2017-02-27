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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4073407440754076>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:44

  tehno-teplo написав:
  Дед Мороз написав:
  asti написав:Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!

Пассажиров на уровнях 24.6 высадили.Теперь полпачки только во влажных мечтах.Вместо полпачки у человека полшишки.

Если Вы про Алекса2006 - так у него этих полпачки просто завались .. у него дядя на полпачечной фабрике работает )) :D

Не только это чудо по полпачки сливало.В тёплые долины по 24.40 много персонажей писало.А сейчас конькобежным спортом занимаются,бегают откупаются.Затихарились.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:47

Рублячка 68.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полосатый друг в паритет евру отправил.После ухода Дяди Саши,на форуме цирк шапито.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:02

  komp написав:
  goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!

Симферопольское водохранилище весной!
Картинки кликабельные, раньше в это время до шоссе Симфа-Алушта (на первой картинке) вода доходила и выходила на другую сторону под мостиком!
https://twitter.com/alex_dobrinin/status/1234824455513411584

Сегодня в Раде Шмигаль снова про воду. Хоть ведрами, хоть цистернами будут давать воду "украинцам" в Крыму (Крым ведь украинский, верно?), если те окажутся в скрутном положении.
Военным объектам агрессора-оккупанта воду давать не будут.
Это как? :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:04

  rollo написав:..
Это как? :|

а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев
По евро разброд и шатание
Окна - прием от 27.50 до 25.70
Белки - 28.10/28.30 !!!
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  sequence написав:
  rollo написав:..
Это как? :|

а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать!

По баксу за куб согласен. Только заплатит за это пересичный, а не оккупант.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:07

  asti написав:Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!


50 лямов продал по 24.97
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:09

Друже, у нас в деяких містах вода дорожче ніж по баксу. А ти в Крим по баксу.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:09

  komp написав:
  orest написав:От і давлять певні сили: когось дорогим євро, а когось дешевою нафтою. Це серйозні політичні інструменти. Чи ви думаєте, Брент просто так після загострення в Сирії впав до 52, а зараз, після скорочення видобутку від ОПЕК і припинення бойових дій в Сирії (не факт що на довго), стала 48?

Нафті ті драчки у Сирії взагалі байдужі , скікі років такм кубляться. Вже і в Лівії відгрузка впала.
Не треба фантазувати усілякі масонськи змови.
Все просто, ринок оцінив що скорочення на 1,5 млн. бар. недостатньо щоб компенсувати скорочення попиту і відповідно відреагував.


Обстановка в Сирии на цену нефти если и влияет то минимально, а вот то что только "Люфтганза" поставила на прикол 150 самолетов и сократила общее количество рейсов более чем на 7000 это факт...падение всех видов пассажирских и грузоперевозок это основная причина падения цен на нефть
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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