goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!
Сегодня в Раде Шмигаль снова про воду. Хоть ведрами, хоть цистернами будут давать воду "украинцам" в Крыму (Крым ведь украинский, верно?), если те окажутся в скрутном положении. Военным объектам агрессора-оккупанта воду давать не будут. Это как?
orest написав:От і давлять певні сили: когось дорогим євро, а когось дешевою нафтою. Це серйозні політичні інструменти. Чи ви думаєте, Брент просто так після загострення в Сирії впав до 52, а зараз, після скорочення видобутку від ОПЕК і припинення бойових дій в Сирії (не факт що на довго), стала 48?
Нафті ті драчки у Сирії взагалі байдужі , скікі років такм кубляться. Вже і в Лівії відгрузка впала. Не треба фантазувати усілякі масонськи змови. Все просто, ринок оцінив що скорочення на 1,5 млн. бар. недостатньо щоб компенсувати скорочення попиту і відповідно відреагував.
Обстановка в Сирии на цену нефти если и влияет то минимально, а вот то что только "Люфтганза" поставила на прикол 150 самолетов и сократила общее количество рейсов более чем на 7000 это факт...падение всех видов пассажирских и грузоперевозок это основная причина падения цен на нефть