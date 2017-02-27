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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4073407440754076

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 341
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
18%
63
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

  antikkristall написав:.....падение всех видов пассажирских и грузоперевозок это основная причина падения цен на нефть
следом упадет потребление пластмасс и прочей производной химии (кроме селитры, полагаю)
не весело, в целом.
как-то раньше при всяких птиче/свиных/атипичных гриппо-пневманиях так все не падало.
надо интернет запретить (ну и соседнюю ветку, да :)) - как главное гнездо параноиков
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

  Moneta написав:
  asti написав:Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!
50 лямов продал по 24.97
отлегло...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15

  kmm3 написав:
  Mazay256 написав:Рынки падают, евро 1.1308


Ото не розумію, за рахунок чого так пре євро. Ерідемія в Європі набирає оберти, вже почались банкрутства компаній. Є якісь пояснення?

Нонфарми сьогодні після обіду, 15-30 за київським часом.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:27

шо за атипичный рост? на чём?
бакс 20 коппек, евра все 50
только вчера всё сконвертил в гривну - что бы откупиться на 8 марта
и немного заработать,
а оно совсем не в ту сторону пошло
шо теперь делать? ждать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:как-то раньше при всяких птиче/свиных/атипичных гриппо-пневманиях так все не падало.
надо интернет запретить (ну и соседнюю ветку, да :)) - как главное гнездо параноиков

С 17 года цетробанки перестали заливать рынки баблом , с 19 г начал иссякать обьем байбеков корпораций .. все ..короновирус лишь маленький камушек - кинутый чьей то умелой рукой :roll:
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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