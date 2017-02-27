DonalьD написав:

Напёрстки не крутил). И шулерства не вижу в своей позиции. Наша страна из бюджета платит им шальные проценты, это деньги могли бы идти хоть тем же пенсионерам. Я не считаю, что нбу обязан сливать доллар что бы они вышли с прибылью. Этого им никто не имел права обещать, это называется мега коррупция.Они понимали риски, вот пускай сейчас и торгуются за бакс с нашим экспортёром, который и так влетел, а нбу пусть не лезет. Я считаю это правильно,с точки зрения интересов гусударсва.Обмана сдесь нет никакого.имхо