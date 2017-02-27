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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40774078407940804081>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:21

Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:31

  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.


гривень новому уряду треба буде багато - Крим водою забезпечувати, народу Домбаса платити пенсії, соцвиплати і репарації
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:40

  DonalьD написав:Напёрстки не крутил). И шулерства не вижу в своей позиции. Наша страна из бюджета платит им шальные проценты, это деньги могли бы идти хоть тем же пенсионерам. Я не считаю, что нбу обязан сливать доллар что бы они вышли с прибылью. Этого им никто не имел права обещать, это называется мега коррупция.Они понимали риски, вот пускай сейчас и торгуются за бакс с нашим экспортёром, который и так влетел, а нбу пусть не лезет. Я считаю это правильно,с точки зрения интересов гусударсва.Обмана сдесь нет никакого.имхо



Ну вот ,пусть страна, в лице прокуратуры, предъявит им обвинения в коррупции.
Или тем , кто использует инсайт .
Я понимаю спекулянтскую составляющую ,но если взяли , то отдайте , каким бы негодяем не был спекулянт.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:42

  yuri_m написав:
  Electron написав:В банках сегодня аншлаг.
Все сдают, гривны нет.

ПУМБ - гривны завались! И курс приятный 24.80 на фоне обнаглевших по соседству банков и обменок с их 24.60.

так в пумбе и продажа 25.10 а в обменках по 24.85 еще есть продажа.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:46

  Вкладчик1234 написав:Позавчера продавал онлайн доллары в "конкорде", па 24.92.
Но видимо "в процессе" курс изменился на 24.85, по которому и оформили сделку.
Сегодня на карту упала "недостающая" разница (200грн+, почти 300). Т.е. банк доплатил до курса 24.92, по своей инициативе.
Конечно, хейтеры сейчас скажут, что "доллар и так сегодня отскочил, им ничего не стоило доплатить". Но им ничего не стоило бы послать клиента, сославшись на "сбой" - но они молча доплатили

Ви ж казали, що зробили заявку по 85 а банк провів по 80 :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:48

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
І доляр і євро знову виросли. Доляр десь на 6-7 копійок. По євро більше підросли біди.

11:00
Зображення
Курсу НБУ.

Євро (₴ --> €) 27,6856(27,6075 + 0,0781),
Долар США (₴ --> $) 24,9386(24,8180 + 0,1206).
Цього разу євро підріс майже вдвічи нижче доляра.

А про те, після зміни відсоткової ставки ФРС на пів відсотка вниз крос курс євро/доляр підскочив і на моменті є 1,1193(1,1123+0,007), :roll:

Золото - 1633,51(1596,05+37,46) доляра за унцію. :shock:

ВО

Хай щастить!

Золото вже 1681,91
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:50

  twin написав:
  Вкладчик1234 написав:Позавчера продавал онлайн доллары в "конкорде", па 24.92.
Но видимо "в процессе" курс изменился на 24.85, по которому и оформили сделку.
Сегодня на карту упала "недостающая" разница (200грн+, почти 300). Т.е. банк доплатил до курса 24.92, по своей инициативе.
Конечно, хейтеры сейчас скажут, что "доллар и так сегодня отскочил, им ничего не стоило доплатить". Но им ничего не стоило бы послать клиента, сославшись на "сбой" - но они молча доплатили

Ви ж казали, що зробили заявку по 85 а банк провів по 80 :mrgreen:

Вы не очень внимательны:
  Вкладчик1234 написав:Конкорд закрыл мою заявку не по 24.92, а по 24.85.
Молча, никто не спрашивал согласия.
Оставил заявку в саппорте на поиск виновных и компенсацию

И там ещё выше по ветке есть сообщения
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:58

  komp написав:
  goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!

Симферопольское водохранилище весной!
Картинки кликабельные, раньше в это время до шоссе Симфа-Алушта (на первой картинке) вода доходила и выходила на другую сторону под мостиком!
https://twitter.com/alex_dobrinin/status/1234824455513411584

И дело даже не в прогнозируемой локальной острой нехватке воды из-за малоснежной зимы и вероятно засушливого лета.Нах...вообще эту тему трогать,языком всякую....молоть?Премьер-министр,блин.Сейчас разворачивается большой шухер,нефть и риск трамбуют,имперская рупия валится,вообще Мордор хлебнет лиха,причем конкретно,а пустынные пейзажи Крыма только добавят шарма.Такие заявления либо космический тупизм,во что я слабо верю,либо реверанс рыжего и зеленого путлеру и пальпация общественного мнения.Ну враги же!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:00

  DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).
Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.

Ще раз! НБУ не спекулянт. НБУ незалежний інструмент роль якого згладжувати коливання не змінюючи тренд. Те, що ви пропонуєте - це щоб НБУ став спекулянтом на користь держави. Це те, що зараз намагається зробити Зеленський.
Але там де є не ринкові умови, там де є людський фактор на користь когось, там завжди буде корупція. Це саме те, що потрібно всім олігархам у нашій країні.
Я припускаю, що в НБУ зараз не все гладко. Але коли він починав цю гру із таргетуванням він оголосив правила і чітко дотримується їх. А це дорогого коштує.
Цей форум існує так довго. В якійсь мірі він несе фінансову грамотність в маси. Але все одно його дописувачі продовжують писати дурню підкріплену словами:- "А було би добре".
Шановні, для чого придумані всі ці економічні закони та правила? Та для того, щоб уберегти країни від таких як ви і ваших чудових ідей!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:01

  Дед Мороз написав:
  asti написав:Что там НБУ, спасает самую красивую или в кустах сидит?!

Пассажиров на уровнях 24.6 высадили.Теперь полпачки только во влажных мечтах.Вместо полпачки у человека полшишки.

Ниже 25 стронг бай.
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