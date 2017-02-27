fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.
гривень новому уряду треба буде багато - Крим водою забезпечувати, народу Домбаса платити пенсії, соцвиплати і репарації
DonalьD написав:Напёрстки не крутил). И шулерства не вижу в своей позиции. Наша страна из бюджета платит им шальные проценты, это деньги могли бы идти хоть тем же пенсионерам. Я не считаю, что нбу обязан сливать доллар что бы они вышли с прибылью. Этого им никто не имел права обещать, это называется мега коррупция.Они понимали риски, вот пускай сейчас и торгуются за бакс с нашим экспортёром, который и так влетел, а нбу пусть не лезет. Я считаю это правильно,с точки зрения интересов гусударсва.Обмана сдесь нет никакого.имхо
Ну вот ,пусть страна, в лице прокуратуры, предъявит им обвинения в коррупции. Или тем , кто использует инсайт . Я понимаю спекулянтскую составляющую ,но если взяли , то отдайте , каким бы негодяем не был спекулянт.
Вкладчик1234 написав:Позавчера продавал онлайн доллары в "конкорде", па 24.92. Но видимо "в процессе" курс изменился на 24.85, по которому и оформили сделку. Сегодня на карту упала "недостающая" разница (200грн+, почти 300). Т.е. банк доплатил до курса 24.92, по своей инициативе. Конечно, хейтеры сейчас скажут, что "доллар и так сегодня отскочил, им ничего не стоило доплатить". Но им ничего не стоило бы послать клиента, сославшись на "сбой" - но они молча доплатили
Ви ж казали, що зробили заявку по 85 а банк провів по 80
Вкладчик1234 написав:Позавчера продавал онлайн доллары в "конкорде", па 24.92. Но видимо "в процессе" курс изменился на 24.85, по которому и оформили сделку. Сегодня на карту упала "недостающая" разница (200грн+, почти 300). Т.е. банк доплатил до курса 24.92, по своей инициативе. Конечно, хейтеры сейчас скажут, что "доллар и так сегодня отскочил, им ничего не стоило доплатить". Но им ничего не стоило бы послать клиента, сославшись на "сбой" - но они молча доплатили
Ви ж казали, що зробили заявку по 85 а банк провів по 80
Вы не очень внимательны:
Вкладчик1234 написав:Конкорд закрыл мою заявку не по 24.92, а по 24.85. Молча, никто не спрашивал согласия. Оставил заявку в саппорте на поиск виновных и компенсацию
И там ещё выше по ветке есть сообщения
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!
И дело даже не в прогнозируемой локальной острой нехватке воды из-за малоснежной зимы и вероятно засушливого лета.Нах...вообще эту тему трогать,языком всякую....молоть?Премьер-министр,блин.Сейчас разворачивается большой шухер,нефть и риск трамбуют,имперская рупия валится,вообще Мордор хлебнет лиха,причем конкретно,а пустынные пейзажи Крыма только добавят шарма.Такие заявления либо космический тупизм,во что я слабо верю,либо реверанс рыжего и зеленого путлеру и пальпация общественного мнения.Ну враги же!
DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)). Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.
Ще раз! НБУ не спекулянт. НБУ незалежний інструмент роль якого згладжувати коливання не змінюючи тренд. Те, що ви пропонуєте - це щоб НБУ став спекулянтом на користь держави. Це те, що зараз намагається зробити Зеленський. Але там де є не ринкові умови, там де є людський фактор на користь когось, там завжди буде корупція. Це саме те, що потрібно всім олігархам у нашій країні. Я припускаю, що в НБУ зараз не все гладко. Але коли він починав цю гру із таргетуванням він оголосив правила і чітко дотримується їх. А це дорогого коштує. Цей форум існує так довго. В якійсь мірі він несе фінансову грамотність в маси. Але все одно його дописувачі продовжують писати дурню підкріплену словами:- "А було би добре". Шановні, для чого придумані всі ці економічні закони та правила? Та для того, щоб уберегти країни від таких як ви і ваших чудових ідей!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!