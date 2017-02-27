Любопытно как работает соевая ботоферма. На форуме уже милион раз обсуждалась эта лживая манипуляция порохофермы :
pesikot написав:
Surfer написав:При порохе резервы вырасли аж на 1,5млрд за 5 лет а при зеленом +7млрд за не полный год, хотя дядя Яша и на пороха работал. Если и есть в этом заслуга Зе - то только в том что он вытеснил папередников - барыг - распиливателей - не больше. Не в дяде Яше дело, хотя он конечно спец.
Золотовалютные резервы Украины на 31.12.2014 7 533,33 на 31.12.2015 13 299,99 на 31.12.2016 15 539,33 на 31.12.2017 18 808,45 на 31.12.2018 20 820,43 Да, да, 1.5 млрд за 5 лет
И эта ересь набирает 7 лайков на данный момент. Хотя давно известно что Порох пришел к власти в Мае а не в Декабре. И официальные данные данные четко подтверждают :
freeze написав:Вы что не в курсе, когда Порошенко исполнял обязанности президента ? Май 2014 17.9 млрд Май 2019 19.4 млрд Да,да 1.5 млрд за 5 лет
Но правда (всего 1 +) здесь не в фаворе. Порохоботство и манипуляции в угоду собственным амбициям - понад усе.
DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)). Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.
Ага , это так по нашему , с начало сказать мол ,покупайте ,все отдадим с процентами , а потом сказать не можем дать вам выйти ,....вы раньше наперстки крутили ..?
Вы, простите, не там игру в наперстки усмотрели. В наперстки - это когда почти весь декабрь вниз, а потом одним волевым решением о валютном аукционе на ярд баксов пинком наверх отправили.
Отдать с процентами - это да, всем обещали. А вот про курс на момент отдачи если и обещали, то весьма избранным. Вот список этих, кому обещали и кто обещал - стоило бы посмотреть. В Штатах SEC таких обещателей периодически ловит, а судья с радостью двадцаточку выписывает за инсайдерскую торговлю, так сказать. Но у нас, похоже, собственная гордость - в наперстки можно только с местными лохами играть, а с солидными людьми - "инвесторами" - ни-ни. Я правильно Вас понял?
DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)). Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.
потому что среди "нерезидентов" полно нашего инсайдерского ворья, скупивших 18-19% овгз с дисконтом у госбанков в конце 2018г. и сейчас дед Яша обеспечивает им фиксацию ~40% доходности в валюте. + отмытые деньги стали белыми - инвестируй в любую точку мира без лишних вопросов.
Вітаюсь совсіма. 17:00 Продовжили ріст. Доляр копійок на 5-10, а ось євро знова лідірує , виріс десь на 30 копійок. Більше підросли біди.
11:00
Курс НБУ:
МіжБанк перестарався! Євро (₴ --> €) 28,2336(27,6942 + 0,5394(− 0,0105)), Долар США (₴ --> $) 24,9215(24,7413 + 0,1802(−0,1495)). Виросли! Та по по євро аж на 54 копійки. Готівка так далеко не пішла, ну, окрім Київа.
Крос курс євро/доляр - 1,13510(1,11735+0,01775) виріс,
Золото - 1683,80(1657,15+26,65(+14,39)) доляра за унцію, знову підросло.
Хоча нонфарм вийшли і не погані, та ось попередні дії ФРС зі ставкою дають себе знати.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Expert100500 написав:До речі, ЗВР поповнився на меншу суму, ніж взяли кредитів, так що до одного місця то все, то кредитні гроші, їх доведеться віддавати
Это значит только то, что при пополненных за 5 лет на 1,5 млрд ЗВР при барыге пете, Украина оказалась в абсолютном минусе , много большем чем при нынешних, с учетом заимствований. Вот она цена порохо-барыжьей власти.