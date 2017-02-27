Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:10

холява написав: DonalьD написав: Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).

Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти. Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.





Ага , это так по нашему , с начало сказать мол ,покупайте ,все отдадим с процентами , а потом сказать не можем дать вам выйти ,....вы раньше наперстки крутили ..? Ага , это так по нашему , с начало сказать мол ,покупайте ,все отдадим с процентами , а потом сказать не можем дать вам выйти ,....вы раньше наперстки крутили ..?

Вы, простите, не там игру в наперстки усмотрели. В наперстки - это когда почти весь декабрь вниз, а потом одним волевым решением о валютном аукционе на ярд баксов пинком наверх отправили.Отдать с процентами - это да, всем обещали. А вот про курс на момент отдачи если и обещали, то весьма избранным. Вот список этих, кому обещали и кто обещал - стоило бы посмотреть. В Штатах SEC таких обещателей периодически ловит, а судья с радостью двадцаточку выписывает за инсайдерскую торговлю, так сказать. Но у нас, похоже, собственная гордость - в наперстки можно только с местными лохами играть, а с солидными людьми - "инвесторами" - ни-ни. Я правильно Вас понял?