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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4078407940804081>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:03

  Игорь Алексеевич написав:очистка днепра от дерьма, стоит сег. таких денег, что в ближ. время дешевле будет из морской делать пресную. :shock:

Вода на зрошення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:04

  komp написав:
  Expert100500 написав:Якби в 2014 році Президентом став Зеленський, України вже б давно не було на карті як такої,

Тоді ще не було голобородька, який насправді став президентом.

Голохвастов, Голобородько...класика
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:06

Похоже второе плечико кривое,но таки получается.Еще напомню,что мы уже выше 200-дневной SMA.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:06

Любопытно как работает соевая ботоферма. На форуме уже милион раз обсуждалась эта лживая манипуляция порохофермы :

pesikot написав:
  Surfer написав:При порохе резервы вырасли аж на 1,5млрд за 5 лет а при зеленом +7млрд за не полный год, хотя дядя Яша и на пороха работал. Если и есть в этом заслуга Зе - то только в том что он вытеснил папередников - барыг - распиливателей - не больше. Не в дяде Яше дело, хотя он конечно спец.

Золотовалютные резервы Украины
на 31.12.2014 7 533,33
на 31.12.2015 13 299,99
на 31.12.2016 15 539,33
на 31.12.2017 18 808,45
на 31.12.2018 20 820,43
Да, да, 1.5 млрд за 5 лет :)


И эта ересь набирает 7 лайков на данный момент. Хотя давно известно что Порох пришел к власти в Мае а не в Декабре. И официальные данные данные четко подтверждают :

  freeze написав:Вы что не в курсе, когда Порошенко исполнял обязанности президента ?
Май 2014 17.9 млрд
Май 2019 19.4 млрд
Да,да 1.5 млрд за 5 лет


Но правда (всего 1 +) здесь не в фаворе. Порохоботство и манипуляции в угоду собственным амбициям - понад усе.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:10

  холява написав:
  DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).
Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.



Ага , это так по нашему , с начало сказать мол ,покупайте ,все отдадим с процентами , а потом сказать не можем дать вам выйти ,....вы раньше наперстки крутили ..?


Вы, простите, не там игру в наперстки усмотрели. В наперстки - это когда почти весь декабрь вниз, а потом одним волевым решением о валютном аукционе на ярд баксов пинком наверх отправили.

Отдать с процентами - это да, всем обещали. А вот про курс на момент отдачи если и обещали, то весьма избранным. Вот список этих, кому обещали и кто обещал - стоило бы посмотреть. В Штатах SEC таких обещателей периодически ловит, а судья с радостью двадцаточку выписывает за инсайдерскую торговлю, так сказать. Но у нас, похоже, собственная гордость - в наперстки можно только с местными лохами играть, а с солидными людьми - "инвесторами" - ни-ни. Я правильно Вас понял?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:13

  Moneta написав:
  DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).
Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.


потому что среди "нерезидентов" полно нашего инсайдерского ворья, скупивших 18-19% овгз с дисконтом у госбанков в конце 2018г. и сейчас дед Яша обеспечивает им фиксацию ~40% доходности в валюте. + отмытые деньги стали белыми - инвестируй в любую точку мира без лишних вопросов.

Подписываюсь под этими словами.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14

вечер перестает быть томным

нефть -7%

рубль идет на 69
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:16

Курси на зараз - все все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Продовжили ріст. Доляр копійок на 5-10, а ось євро знова лідірує , виріс десь на 30 копійок. Більше підросли біди.

11:00
Зображення

Курс НБУ:

МіжБанк перестарався!
Євро (₴ --> €) 28,2336(27,6942 + 0,5394(− 0,0105)),
Долар США (₴ --> $) 24,9215(24,7413 + 0,1802(−0,1495)).
Виросли! Та по по євро аж на 54 копійки. Готівка так далеко не пішла, ну, окрім Київа. :oops:

Крос курс євро/доляр - 1,13510(1,11735+0,01775) виріс, :roll:

Золото - 1683,80(1657,15+26,65(+14,39)) доляра за унцію, знову підросло.

Хоча нонфарм вийшли і не погані, та ось попередні дії ФРС зі ставкою дають себе знати. :cry:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:18

  Expert100500 написав:До речі, ЗВР поповнився на меншу суму, ніж взяли кредитів, так що до одного місця то все, то кредитні гроші, їх доведеться віддавати


Это значит только то, что при пополненных за 5 лет на 1,5 млрд ЗВР при барыге пете, Украина оказалась в абсолютном минусе , много большем чем при нынешних, с учетом заимствований. Вот она цена порохо-барыжьей власти.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22

А тем временем конец эпохи бидности все приближается https://mbiz.censor.net.ua/news/3179960 ... nekonomiki
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