Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:40

sequence написав: rollo написав: ..

Это как? ..Это как?

а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать! а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать!

По ціні нафти/газу. По ціні нафти/газу.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/