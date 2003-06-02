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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40794080408140824083>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:23

Результаты интервенций за неделю

02-06.03.2020
Покупка - 150 млн, из них:
- методом выбора цены - 50;
- по фиксированному курсу - 100.
Продажа - 307.2 млн,
все по фиксированному курсу.

Чистая покупка с начала года чуть более 600 млн.
Сумма продажи столь велика, что позволяет предположить работу НБУ в среду в обе стороны, что может объяснить непонятки со статистикой. Попробую волюнтаристски раскидать интервенции по дням недели, а во вторник сверим пятницу. Формат покупка-продажа.

Понедельник: 0 - 102
Вторник: 0 - 12
Среда: 50 - 79
Четверг: 100 - 0
Пятница: 0 - 114

Если мой расклад верен, это означает, что в среду кто-то вышел с очень крупной покупкой перед окончанием сессии.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 06 бер, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:26

  Realist написав:
  DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).
Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.

Ще раз! НБУ не спекулянт. НБУ незалежний інструмент роль якого згладжувати коливання не змінюючи тренд. Те, що ви пропонуєте - це щоб НБУ став спекулянтом на користь держави. Це те, що зараз намагається зробити Зеленський.
Але там де є не ринкові умови, там де є людський фактор на користь когось, там завжди буде корупція. Це саме те, що потрібно всім олігархам у нашій країні.
Я припускаю, що в НБУ зараз не все гладко. Але коли він починав цю гру із таргетуванням він оголосив правила і чітко дотримується їх. А це дорогого коштує.
Цей форум існує так довго. В якійсь мірі він несе фінансову грамотність в маси. Але все одно його дописувачі продовжують писати дурню підкріплену словами:- "А було би добре".
Шановні, для чого придумані всі ці економічні закони та правила? Та для того, щоб уберегти країни від таких як ви і ваших чудових ідей!
Дякую за ваші повчання.) А чому ж тоді нбу держав таку ставку весь 2019? Ви знаєте скільки в 2019 році було продано овдп під шалені відсотки? Це тоді коли всі літом зауважували що ставку потрібно кардинально різати, чому цього не відбувалося? Чому за це все має платити бюджет?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:29

Ну які там шалені відсотки??!
Шестирічки почали продавати під 15,84 в червні,
а завершили під 14,75 у вересні - де шаленство шановний?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:33

нефть -10%
Бонды 10летки -20%

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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:37

Интервенція золота


Вітаюсь совсіма.
При великому здорожчанню франка або здорожчанні золота, Швейцарці полюбляють скупляти доляр, або продавати золото. Хтось в 18:00 гарненько золота ливанув.
Зображення

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 06 бер, 2020 18:42, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:40

  sequence написав:
  rollo написав:..
Это как? :|

а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать!

По ціні нафти/газу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Ну які там шалені відсотки??!


Сумарно до 63% річних у валюті:
для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом. Погодьтеся, такий кешбек виглядає приємним доповненням до основної дохідності, яка, на відміну від депозитів громадян, до того ж не обкладається податками. Тут висновків два.

Перший: навіть при неймовірній дохідності, для того щоб хтось вклався в наші папери, йому ще потрібна була додаткова знижка. https://dt.ua/macrolevel/investor-rvonu ... 9908_.html


Знижка*% дохід*укріпляж.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:50

  холява написав:
  DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)).
Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.



Ага , это так по нашему , с начало сказать мол ,покупайте ,все отдадим с процентами , а потом сказать не можем дать вам выйти ,....вы раньше наперстки крутили ..?

А що спекулям тре залізобетонні 146% гарантії, що зароблять % і концентрується і ще раз зароблять на курсі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:50

  flyman написав:
  sequence написав:а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать!

По ціні нафти/газу.


Собственно вопрос только в цене. Многие уже начали торговаться )

Если дорого предложат, тут же известные ЛОМы поменяют своё бескомпромиссное мнение.
Начнутся предложения - давайте деньги за воду целевым образом будет отправлять в министерство обороны на закупку новых вооружений или много правильных обоснований других можно придумать.

А что там в "ЛНР" воду поставляем без проблем ? Или что-то поменялось ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:56

  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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