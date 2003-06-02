02-06.03.2020 Покупка - 150 млн, из них: - методом выбора цены - 50; - по фиксированному курсу - 100. Продажа - 307.2 млн, все по фиксированному курсу.
Чистая покупка с начала года чуть более 600 млн. Сумма продажи столь велика, что позволяет предположить работу НБУ в среду в обе стороны, что может объяснить непонятки со статистикой. Попробую волюнтаристски раскидать интервенции по дням недели, а во вторник сверим пятницу. Формат покупка-продажа.
DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)). Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.
Ще раз! НБУ не спекулянт. НБУ незалежний інструмент роль якого згладжувати коливання не змінюючи тренд. Те, що ви пропонуєте - це щоб НБУ став спекулянтом на користь держави. Це те, що зараз намагається зробити Зеленський. Але там де є не ринкові умови, там де є людський фактор на користь когось, там завжди буде корупція. Це саме те, що потрібно всім олігархам у нашій країні. Я припускаю, що в НБУ зараз не все гладко. Але коли він починав цю гру із таргетуванням він оголосив правила і чітко дотримується їх. А це дорогого коштує. Цей форум існує так довго. В якійсь мірі він несе фінансову грамотність в маси. Але все одно його дописувачі продовжують писати дурню підкріплену словами:- "А було би добре". Шановні, для чого придумані всі ці економічні закони та правила? Та для того, щоб уберегти країни від таких як ви і ваших чудових ідей!
Дякую за ваші повчання.) А чому ж тоді нбу держав таку ставку весь 2019? Ви знаєте скільки в 2019 році було продано овдп під шалені відсотки? Це тоді коли всі літом зауважували що ставку потрібно кардинально різати, чому цього не відбувалося? Чому за це все має платити бюджет?
Вітаюсь совсіма. При великому здорожчанню франка або здорожчанні золота, Швейцарці полюбляють скупляти доляр, або продавати золото. Хтось в 18:00 гарненько золота ливанув.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 06 бер, 2020 18:42, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом. Погодьтеся, такий кешбек виглядає приємним доповненням до основної дохідності, яка, на відміну від депозитів громадян, до того ж не обкладається податками. Тут висновків два.
DonalьD написав:Думаю нбу не очень правильное решение принимает заливая нерезов баксами. В стране, после такого длинного промежутка укрепляжу гривни, хватает желающих продать доллар, это и аграрии и другие экспортёры, вот им и надо дать заработать на нерезедентах спикулянтах.Это ведь наши производители,роботодатели, пусть они и продают по выгодному курсу нерезам. С другой, если курс прыганет на 2-3грн то и нерезы притормозят с выходом.Пусть перевкладываются)), а шо делать?)) бюджет то тонет)). Не понимаю зачем нбу сливат баксы, при чём во вред своему же производителю, и бюджету... И дать им выйти.
Ага , это так по нашему , с начало сказать мол ,покупайте ,все отдадим с процентами , а потом сказать не можем дать вам выйти ,....вы раньше наперстки крутили ..?
А що спекулям тре залізобетонні 146% гарантії, що зароблять % і концентрується і ще раз зароблять на курсі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
sequence написав:а чо, если по баксу за куб, то можно хоть Днепр туда продать!
По ціні нафти/газу.
Собственно вопрос только в цене. Многие уже начали торговаться )
Если дорого предложат, тут же известные ЛОМы поменяют своё бескомпромиссное мнение. Начнутся предложения - давайте деньги за воду целевым образом будет отправлять в министерство обороны на закупку новых вооружений или много правильных обоснований других можно придумать.
А что там в "ЛНР" воду поставляем без проблем ? Или что-то поменялось ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.
Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/