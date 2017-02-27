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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4080408140824083>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:58

если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40 :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 бер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:58

Сибарит

ИКУшники с Вами согласны.

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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:59

Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:
  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Они не собираются вообще ничего гасить. Зображення

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qreaton
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:02

  qreaton написав:
flyman написав:
  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Они не собираются вообще ничего гасить. Зображення

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все на выход из бумаг. :P
здрасьте грн. в марте по 27 :P
а народу басни расскажут, что курс улетел из-за собачьего вируса :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 бер, 2020 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:05

  Игорь Алексеевич написав:если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40 :shock:


мені так багато людей з піною в роті доводило, що долар впав завдяки росту економіки при Зе і ОВДП тут ні до чого, що аж кортить глянути на курс, коли нерезиденти вийдуть з облігацій
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:08

  zzzzzz написав:Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!


Новая метла по новому метёт.
Совсем не секрет, что Уманский ушел от министра Яресько по причине несогласия с политикой по ОВГЗ. А Маркарову считают ученицей Яресько.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 бер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:08

  Expert100500 написав:
  Игорь Алексеевич написав:если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40 :shock:


мені так багато людей з піною в роті доводило, що долар впав завдяки росту економіки при Зе і ОВДП тут ні до чого, що аж кортить глянути на курс, коли нерезиденти вийдуть з облігацій


к гадалке не ходи - будет дефицит взять по 40. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:09

  flyman написав:
  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он


Ширма для кого? Про що домовились і з ким? Можете пояснити?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:11

Украинские бонды посыпались. Самые длинные бонды с погашением в 2032 году за сегодня потеряли 8,42% своего номинала.

Доходность поднялась до 7,4% в долларах.

В таких условиях Минффину надо гривну привлекать по 12-13% или даже по 14%


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zzzzzz
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