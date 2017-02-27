если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 бер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.
Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.
Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Они не собираются вообще ничего гасить.
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все на выход из бумаг. здрасьте грн. в марте по 27 а народу басни расскажут, что курс улетел из-за собачьего вируса
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 бер, 2020 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40
мені так багато людей з піною в роті доводило, що долар впав завдяки росту економіки при Зе і ОВДП тут ні до чого, що аж кортить глянути на курс, коли нерезиденти вийдуть з облігацій
Игорь Алексеевич написав:если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40
мені так багато людей з піною в роті доводило, що долар впав завдяки росту економіки при Зе і ОВДП тут ні до чого, що аж кортить глянути на курс, коли нерезиденти вийдуть з облігацій
к гадалке не ходи - будет дефицит взять по 40.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.
Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Ширма для кого? Про що домовились і з ким? Можете пояснити?