Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.

Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.

Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -

Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".

Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.