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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4081408240834084>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:13

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:14

:P :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 бер, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:14

  Игорь Алексеевич написав:услышим, что курс улетел и паника из-за вируса. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:17

  zzzzzz написав:Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!


завтра налик в обменниках будет минимум 25,5 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:18

  Игорь Алексеевич написав:услышим, что курс улетел и паника из-за вируса. :P


нє-нє-нє, якщо тепла зима це заслуга уряду і перзидента, то значить і вірус теж :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:20

  Игорь Алексеевич написав:если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям,


Главное не говорить Трампу.))

Хотя не далее как неделю назад Трамп, что то там морозил, что было бы здорово если бы они помирились.

Ну а если кто еще не догадался, то Зеленский наконец сделал мучительный выбор между республиканцами и демократами США, в пользу республиканцев и Трампа.
Спецоперация по удалению из исполнительной власти и прокуратуры назначенцев Сороса и демократов явно приведет к помощи от Украины от нового генпрокурора по делу Байдена и любви Трампа к Украине в свете избирательной компании.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:21

Естественный отбор ...отрицательный!

  goldfinger написав:
  komp написав:
  goldfinger написав:Тем более ни в коем случае нельзя давать воду в Крым!Видать,оккупанты заранее предполагают швах с водой этим летом и щупают на продажность местных тушек.Боже правый,что эти зелёные мелят!

Симферопольское водохранилище весной!
Картинки кликабельные, раньше в это время до шоссе Симфа-Алушта (на первой картинке) вода доходила и выходила на другую сторону под мостиком!
https://twitter.com/alex_dobrinin/status/1234824455513411584

И дело даже не в прогнозируемой локальной острой нехватке воды из-за малоснежной зимы и вероятно засушливого лета.Нах...вообще эту тему трогать,языком всякую....молоть?Премьер-министр,блин.Сейчас разворачивается большой шухер,нефть и риск трамбуют,имперская рупия валится,вообще Мордор хлебнет лиха,причем конкретно,а пустынные пейзажи Крыма только добавят шарма.Такие заявления либо космический тупизм,во что я слабо верю,либо реверанс рыжего и зеленого путлеру и пальпация общественного мнения.Ну враги же!

Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.
Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.
Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -
Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".
Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:34

  Игорь Алексеевич написав:если д.трамп узнает, что мы шуры - муры с путиным ведём переговоры по воде и др. направлениям, то он своим друганам скажет выйти из украинский огвз. а здесь от д.трампа сидит более 90% его бумажников. тогда грн. полный пипец будет и курс резко улетит выше 40 :shock:

:lol: :lol: :lol: Логика - железная!
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:55

  zzzzzz написав:Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!


можете прокоментувати? (свої роздуми-наслідки від цього мега івенту)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:00

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!


можете прокоментувати? (свої роздуми-наслідки від цього мега івенту)



11 марта будет маленькое погашение на 0,95 млрд. Больше в марте погашений НЕТ !!
Далее следующие погашения
1 апреля - 4,9 млрд.грн
2 апреля - 120 млн.долларов.

Да конца марта можно особо не парится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 4081408240834084>
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