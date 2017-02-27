RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40834084408540864087>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 342
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
35
24.01-24.5
16%
56
24.51-25.0
13%
43
25.01-25.5
18%
63
25.51-26
9%
31
выше 26
19%
64
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:32

  twin написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  zzzzzz написав:Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!


завтра налик в обменниках будет минимум 25,5 :roll:

Не буде і близько такої цифри...


но, не завтра, так во вторник, нарисуется такой курс в обменниках. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4638
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:34

  Pupsik написав:zzzzzz Можете поділитись роздумами про курсову динаміку на середньострокову перспективу?

Запитую, бо не знаю в який бік бігти ...в четвер долар різко дешевшав, а в п'ятницю ситуація геть помінялась :?


Ситуация на этой неделе просто напомнила 1917-й.
Вернулись в 2013-й.
Весь цивилизованный мир был послан,что будет с курсом?
Очень просто,лёгкая версия это Аргентина,тяжёлая версия это Венесуэла.

Так что нечего говорить,банально замутили многоходовочку.

п.с. почему аукционы по ОВГЗ отменили?
А зачем они нужны?
Будет ручной НБУ,можно будет печатать скоко хошь,заодно курсом 56 или 112 поддержим промышленность,всё будет как новый премьер сказал((///
Тут все так усердно мантрили на "справедливый"курс 28,его не будет,будет ракета.
Вспомнились слова ДС,я когда-то радовался взлёту курса с 8 до 13 и откату до 11.70,на что ДС заметил,чего радоваться,мы же не знаем конечной остановки,может это только начало и дно будет более глубокое чем даже думается?
Так что спасайся кто может,беда пришла в дом,курсу капут,всё ясно как апельсин(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 30.12.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:42

  Vert написав:ВВП упал, варранты платить не нужно?


Долларовый ВВП имеется ввиду,если курс будет 56,то не нужно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 30.12.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:44

  Pupsik написав:zzzzzz Можете поділитись роздумами про курсову динаміку на середньострокову перспективу?

Запитую, бо не знаю в який бік бігти ...в четвер долар різко дешевшав, а в п'ятницю ситуація геть помінялась :?


Я бы на пару месяцев ушел в доллар/евро/золото.

Через пару месяцев будет видно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37298
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3586 раз.
Подякували: 9267 раз.
 
Профіль
45
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:45

  twin написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  zzzzzz написав:Минфин отменил аукцион ОВГЗ на вторник !!!


завтра налик в обменниках будет минимум 25,5 :roll:

Не буде і близько такої цифри...


Конечно завтра ничего не будет,у нас народ долго запрягает,и любит ловить максимумы.
Ничего,пойдёт эмиссионная гривна,будет легче промышленности,всё будет молниеносно,ведь есть ещё фактор нерезидентов в ОВГЗ.
Распил бюджета,олени на наличке,нерезиденты,как думаете,что такое 70 копеек,это на пол дня или на целый день?
Доказано бабой 200,это иногда "работы" на полчаса.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 30.12.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:04

В Україні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року в 0,5%.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства.

З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності, крім будівництва і внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.

"Як результат, в січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва становило 2,6% і відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%", – йдеться в огляді.

"Дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих в попередніх періодах структурних дисбалансів і проблем, що накопичилися, а також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу в світі, і можливе зниження темпів розвитку світової економіки буде дещо стримувати зростання економіки в цілому, особливо в I кварталі року", – йдеться в огляді.

У 2020 році, як зазначили в міністерстві, продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу і активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

Зазначимо, що скорочення ВВП України зафіксовано вперше з 2016 року.
jump
 
Повідомлень: 2704
З нами з: 18.08.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:10

  somilitark написав:Распил бюджета,олени на наличке,нерезиденты,как думаете,что такое 70 копеек,это на пол дня или на целый день?
Доказано бабой 200,это иногда "работы" на полчаса.

Даремно плюєтесь жовчю. Їй пам'ятник потрібно поставити. Основна заслуга - зміцнення гривні до по23! Вперше за десятки років хтось думав про інтереси держави та народа, а не "знедолених" експортерів.
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 05.10.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:14

  somilitark написав:
  Pupsik написав:zzzzzz Можете поділитись роздумами про курсову динаміку на середньострокову перспективу?

Запитую, бо не знаю в який бік бігти ...в четвер долар різко дешевшав, а в п'ятницю ситуація геть помінялась :?


Ситуация на этой неделе просто напомнила 1917-й.
Вернулись в 2013-й.
Весь цивилизованный мир был послан,что будет с курсом?
Очень просто,лёгкая версия это Аргентина,тяжёлая версия это Венесуэла.

Так что нечего говорить,банально замутили многоходовочку.

п.с. почему аукционы по ОВГЗ отменили?
А зачем они нужны?
Будет ручной НБУ,можно будет печатать скоко хошь,заодно курсом 56 или 112 поддержим промышленность,всё будет как новый премьер сказал((///
Тут все так усердно мантрили на "справедливый"курс 28,его не будет,будет ракета.
Вспомнились слова ДС,я когда-то радовался взлёту курса с 8 до 13 и откату до 11.70,на что ДС заметил,чего радоваться,мы же не знаем конечной остановки,может это только начало и дно будет более глубокое чем даже думается?
Так что спасайся кто может,беда пришла в дом,курсу капут,всё ясно как апельсин(с).

Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17472
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:15

  qreaton написав:
flyman написав:
  fin написав:Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он
Они не собираются вообще ничего гасить. Зображення

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk

Недавно продажи ОФЗ показали околонулевой результат.
А т.к. наши керманычи известно откуда черпают инфо - сделали выводы :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10646
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6584 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:16

  slonic32 написав:Їй пам'ятник потрібно поставити. Основна заслуга - зміцнення гривні до по23! Вперше за десятки років хтось думав про інтереси держави та народа, а не "знедолених" експортерів.

Это троллинг или глупости с вашей стороны?
Она взяла курс на 12,сделала 40,а потом держала примерно 28.

Или у вас какой-то свой мир и своё понимание?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 30.12.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 40834084408540864087>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler, Realist, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1520790
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1695, 1696, 1697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16968 2133998
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 12:15
intense
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17911)
06.03.2020 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.