somilitark написав: Pupsik написав: zzzzzz Можете поділитись роздумами про курсову динаміку на середньострокову перспективу?



Запитую, бо не знаю в який бік бігти ...в четвер долар різко дешевшав, а в п'ятницю ситуація геть помінялась Можете поділитись роздумами про курсову динаміку на середньострокову перспективу?Запитую, бо не знаю в який бік бігти ...в четвер долар різко дешевшав, а в п'ятницю ситуація геть помінялась



Ситуация на этой неделе просто напомнила 1917-й.

Вернулись в 2013-й.

Весь цивилизованный мир был послан,что будет с курсом?

Очень просто,лёгкая версия это Аргентина,тяжёлая версия это Венесуэла.



Так что нечего говорить,банально замутили многоходовочку.



п.с. почему аукционы по ОВГЗ отменили?

А зачем они нужны?

Будет ручной НБУ,можно будет печатать скоко хошь,заодно курсом 56 или 112 поддержим промышленность,всё будет как новый премьер сказал((///

Тут все так усердно мантрили на "справедливый"курс 28,его не будет,будет ракета.

Вспомнились слова ДС,я когда-то радовался взлёту курса с 8 до 13 и откату до 11.70,на что ДС заметил,чего радоваться,мы же не знаем конечной остановки,может это только начало и дно будет более глубокое чем даже думается?

Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі. Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

