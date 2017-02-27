но, не завтра, так во вторник, нарисуется такой курс в обменниках.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:32
но, не завтра, так во вторник, нарисуется такой курс в обменниках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:34
Ситуация на этой неделе просто напомнила 1917-й.
Вернулись в 2013-й.
Весь цивилизованный мир был послан,что будет с курсом?
Очень просто,лёгкая версия это Аргентина,тяжёлая версия это Венесуэла.
Так что нечего говорить,банально замутили многоходовочку.
п.с. почему аукционы по ОВГЗ отменили?
А зачем они нужны?
Будет ручной НБУ,можно будет печатать скоко хошь,заодно курсом 56 или 112 поддержим промышленность,всё будет как новый премьер сказал((///
Тут все так усердно мантрили на "справедливый"курс 28,его не будет,будет ракета.
Вспомнились слова ДС,я когда-то радовался взлёту курса с 8 до 13 и откату до 11.70,на что ДС заметил,чего радоваться,мы же не знаем конечной остановки,может это только начало и дно будет более глубокое чем даже думается?
Так что спасайся кто может,беда пришла в дом,курсу капут,всё ясно как апельсин(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:42
Долларовый ВВП имеется ввиду,если курс будет 56,то не нужно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:44
Я бы на пару месяцев ушел в доллар/евро/золото.
Через пару месяцев будет видно.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:45
Конечно завтра ничего не будет,у нас народ долго запрягает,и любит ловить максимумы.
Ничего,пойдёт эмиссионная гривна,будет легче промышленности,всё будет молниеносно,ведь есть ещё фактор нерезидентов в ОВГЗ.
Распил бюджета,олени на наличке,нерезиденты,как думаете,что такое 70 копеек,это на пол дня или на целый день?
Доказано бабой 200,это иногда "работы" на полчаса.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:04
В Україні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року в 0,5%.
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства.
З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності, крім будівництва і внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.
"Як результат, в січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва становило 2,6% і відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%", – йдеться в огляді.
"Дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих в попередніх періодах структурних дисбалансів і проблем, що накопичилися, а також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу в світі, і можливе зниження темпів розвитку світової економіки буде дещо стримувати зростання економіки в цілому, особливо в I кварталі року", – йдеться в огляді.
У 2020 році, як зазначили в міністерстві, продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу і активне оновлення інфраструктурних об'єктів.
Зазначимо, що скорочення ВВП України зафіксовано вперше з 2016 року.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:10
Даремно плюєтесь жовчю. Їй пам'ятник потрібно поставити. Основна заслуга - зміцнення гривні до по23! Вперше за десятки років хтось думав про інтереси держави та народа, а не "знедолених" експортерів.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:14
Щось ти дуже швидко перевзувся в повітрі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:15
Недавно продажи ОФЗ показали околонулевой результат.
А т.к. наши керманычи известно откуда черпают инфо - сделали выводы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:16
Это троллинг или глупости с вашей стороны?
Она взяла курс на 12,сделала 40,а потом держала примерно 28.
Или у вас какой-то свой мир и своё понимание?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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