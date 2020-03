Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:16

qreaton написав: flyman написав: fin написав: Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно. Ну что? Новое правительство вынуждено будет ослаблять гривну и включать печатный станок. Все нормально! Идем на 26. Пока. К зиме возможно 27. Нормальный курс, который должен был быть давно.

Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он Зміна Кабміна лише ширма, пацани домовилися, шоу маст го он Они не собираются вообще ничего гасить.



Они не собираются вообще ничего гасить.

Не гасить, а позичать. Не гасить, а позичать.

